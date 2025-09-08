Putin řekl, že se se Zelenským na konci války nebude schopen dohodnout
8. 9. 2025
"Opakovaně jsem řekl, že jsem na tyto kontakty (se Zelenským) připraven... Nevidím v tom moc smysl. Proč? Protože bude téměř nemožné dohodnout se s ukrajinskou stranou v klíčových otázkách: i když bude politická vůle - o čemž pochybuji - existují právní a technické potíže," řekl Putin na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra (EEF).
Jakékoli dohody s Kyjevem o územích dobytých ruskou armádou podle něj musí být potvrzeny v referendu, jak vyžaduje ukrajinská ústava, a pro jejich organizaci je nutné zrušit stanné právo v zemi. Po jeho zrušení je však nutné "okamžitě" uspořádat prezidentské volby. Zároveň, jak poznamenal Putin, bez ohledu na výsledky bude po referendu o územích nutné získat odpovídající rozhodnutí Ústavního soudu, který "nefunguje" údajně kvůli otázce legitimity Zelenského.
Putin také zdůraznil, že je připraven setkat se s ukrajinským lídrem pouze v Moskvě a považuje požadavky na jednání na jiných místech za "přehnané". "Pokud se s námi chtějí setkat, jsme připraveni. Nejlepším místem pro to je hlavní město Ruské federace, město hrdinů Moskva," řekl Putin.
Den předtím Zelenskyj řekl, že na jednání v ruském hlavním městě nepojede. "Věřím, že pokud chcete, aby se setkání neuskutečnilo, musíte mě pozvat do Moskvy," vysvětlil. Ukrajinský lídr dodal, že samotné setkání je "nezbytné" a obvinil Rusko, že dělá vše pro jeho odložení. Zároveň poznamenal, že ani samotný fakt, že Putin začal o takovém setkání mluvit, už "není špatný".
Na tomto pozadí americký prezident Donald Trump, který si v polovině srpna vyhradil dva týdny na zorganizování přímých rozhovorů mezi Putinem a Zelenským, uvedl, že ruští a ukrajinští lídři ještě nejsou připraveni uzavřít mír. Šéf Bílého domu slíbil, že bude pokračovat v tlaku na mírovou dohodu a popsal svůj postoj jako "realistický a optimistický". Dodal také, že v příštích dnech se uskuteční nové kolo jednání o Ukrajině. Mluvčí Bílého domu upřesnil, že Trump má v úmyslu vést telefonický rozhovor s ruským prezidentem.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse