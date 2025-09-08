Pentagon chce přeorientovat strategii od zadržování Ruska a Číny k vnitřním hrozbám
8. 9. 2025
Zdroje publikace uvádějí, že přijetí dokumentu bude znamenat vážný odklon od politiky předchozích administrativ - jak demokratických, tak republikánských. Zejména ve svém prvním prezidentském období Donald Trump označil Čínu za "hlavního rivala Spojených států" a zdůraznil, že Peking a Moskva "chtějí vytvořit svět v souladu se svým autoritářským modelem". a Joe Biden, který se dostal k moci poté, poukázal na potřebu čelit "koordinovaným jaderným výzvám" ze strany Ruska, Číny a Severní Koreje.
Nová linie by mohla vyvolat ostrou reakci na obou stranách, zejména mezi zastánci tvrdé linie vůči Pekingu a Moskvě, varují zdroje. "Bude to velký posun pro Spojené státy a jejich spojence na několika kontinentech. Staré, důvěryhodné sliby Spojených států začínají být zpochybňovány," řekl jeden z účastníků rozhovoru obeznámených s projektem.
Takový obrat "není vůbec v souladu s jestřábími názory prezidenta Trumpa" na tyto země, zdůraznil republikánský expert na zahraniční politiku. Připomněl, že prezident nadále obviňuje Čínu, Rusko a Severní Koreu ze "spiknutí proti Spojeným státům" a udržuje vysoká cla na čínské zboží.
Hegseth může ještě upravit návrh strategie. V mnoha ohledech se však změna již děje. Například Pentagon vyslal tisíce vojáků Národní gardy, aby podpořil vymáhání práva v Los Angeles a Washingtonu, D.C., a vyslal několik válečných lodí a stíhaček F-35 do Karibiku, aby zabránily dodávkám drog do Spojených států. Pentagon také vytvořil militarizovanou zónu podél jižní hranice s Mexikem, což umožňuje armádě zadržovat civilisty.
Současný kurz je z velké části spojen s politikou náměstka ministra Pentagonu Elbridge Colbyho. V roce 2018 byl spoluautorem předchozí koncepce, ale nyní prosazuje izolacionističtější přístup, což se shoduje s postojem viceprezidenta J. D. Vance, který chce osvobodit Spojené státy od nadměrných zahraničních závazků.
Američtí spojenci jsou obzvláště znepokojeni důsledky globální politické reformy, vzhledem k tomu, že by to mohlo vést ke stažení amerických jednotek z Evropy a Středního východu, stejně jako ke škrtům v kritických programech bezpečnostní pomoci. Již bylo potvrzeno, že Lotyšsko, Litva a Estonsko přijdou o americké financování. Spojené státy vyčlenily stovky milionů dolarů ročně na posílení obrany těchto zemí, včetně nákupu raketových systémů HIMARS.
Podle diplomatů se NATO připravuje na snížení kontingentu asi 80 tisíc amerických vojáků v Evropě v nadcházejících letech. Rozsah těchto pohybů však závisí na Trumpových rozhodnutích. Během návštěvy nového polského prezidenta v Bílém domě slíbil, že Spojené státy nestáhnou vojska z republiky, ale povolí snížení v jiných zemích.
Zdroj v angličtině: ZDE
