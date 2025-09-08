Brazilské úřady kvůli vnějším hrozbám povolily použití jaderné technologie ve vojenské sféře
8. 9. 2025
Připomněl, že ústava umožňuje použití jaderné technologie výhradně pro mírové účely – pro energetiku a medicínu, ale "pokud se situace ve světě bude nadále vyvíjet tak, jak je nyní", bude nutné tato omezení zrušit.
"Jsme svědky velmi vážných mezinárodních otřesů ve světě, zejména v poslední době. Brazílie je obří země s 11 % světových zásob sladké vody, s tropickým podnebím, úrodnou půdou a obrovským nerostným bohatstvím... V budoucnu budeme potřebovat jadernou technologii i pro národní obranu," řekl ministr.
Později Silveira dodal, že takový scénář považuje z dlouhodobého hlediska za nevyhnutelný. "Svět nepochybně směřuje ke smutné, ale pravdivé potřebě vyvinout obranné nástroje," uvedl. Brazílie k tomu má podle ministra všechny podmínky: má technologie pro celý jaderný palivový cyklus a má jedny z největších světových zásob uranu. "Musíme předem přehodnotit, jak tento potenciál využít, včetně obranných účelů," uzavřel Silveira.
Během vojenské diktatury v letech 1964-1985 Brazílie tajně vyvíjela jaderné zbraně. Tento program fungoval paralelně s civilním programem pro mírové využití atomu. Země od něj odstoupila v roce 1990 v rámci přechodu k demokratickému systému a mezinárodním závazkům v oblasti nešíření jaderných zbraní.
Nedávno vyšlo najevo, že japonské úřady přemýšlejí o vytvoření vlastních jaderných zbraní. Poté co země přežila atomové bombardování na konci 2. světové války byla tato otázka tabu. Ale nyní je Japonsko obklopeno třemi jadernými mocnostmi - Ruskem, Čínou a Severní Koreou. Konfrontační politika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči spojencům navíc vyvolala diskusi o potřebě více se spoléhat na vlastní síly. Na tomto pozadí japonští představitelé a zákonodárci v rozhovoru s Reuters uvedli, že jsou stále ochotnější oslabit "Tři nejaderné principy" z roku 1967, které spočívají v nevýrobě, nedržení nebo nerozmisťování jaderných zbraní na jejich území.
