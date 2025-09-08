Británie: „Musíme vyprávět alternativní příběh“: Lídr zelených Polanski hovoří s voliči ultrapravičáka Nigela Farage
8. 9. 2025
Návštěva Faregova volebního okrsku v městě Clacton-on-Sea je součástí strategie sociálních médií, která podle Zacka Polanskiho může vyvrátit rétoriku Farageovy ultrapravicové Reformní strany
Zelení jsou jedinou mainstreamovou stranou, která vážně bojuje proti perspektivě „extrémně pravicové“ vlády vedené Nigelem Faragem, upozonuje nový lídr strany Zack Polanski poté, co strávil den ve Farageově volebním obvodu a hovořil s voliči.
Dva dny poté, co se stal lídrem Zelených v Anglii a Walesu s 85 % hlasů, se Polanski vydal přímo do města Clacton-on-Sea, aby se lidí zeptal na politiku, kterou podporuje Farage , kterého loni zvolili, a vyslechl si jejich názory.
Tyto rozhovory – v některých z nich se příznivci Farageho vyjádřili pro politiku zelených, včetně daně z majetku a oficiálního přístupu do Británie pro žadatele o azyl – budou zpracovány do videa pro sociální média, které je součástí strategie Polanského oslovit více voličů s poselstvím strany, což je přístup přímo kopírující přístup Farageho.
Polanski konstatoval, že je znepokojen volební popularitou strany Reform UK, kterou popsal jako „krajně pravicovou, nebo alespoň blízkou krajní pravici, pokud jde o příčiny a otázky, s nimiž je ochotna se ztotožnit“.
Odsoudil Labouristickou stranu a Keira Starmera za to, že nedokázali náležitě zpochybnit rétoriku Reform UK ohledně navrhovaných hromadných deportací, a řekl, že mainstreamové strany nedokážou čelit výzvě a postavit se proti Farageovým myšlenkám.
„Myslím, že je to slabé slovo – myslím, že to ještě podporují,“ řekl. „Nigel Farage uspořádal minulý týden tu odpornou tiskovou konferenci o imigraci a Keir Starmer by ji měl jako premiér této země ostře odsoudit, ale ve skutečnosti ji implicitně schvaluje.“
Polanského osobní příspěvek v Clactonu spočíval v tom, že zastavoval místní obyvatele a ptal se jich na jejich názor na politické strategie, jako jsou smlouvy na nulový úvazek a propouštění a opětovné najímání, kdy jsou zaměstnanci propuštěni a znovu přijati za horších platových a pracovních podmínek – a pak jim řekl, že Farage a Reform vyjádřili podporu oběma myšlenkám.
To však patřilo k těm ostřejším reakcím a vzhledem k tomu, že zelení skončili v Clactonu v parlamentních volbách až na pátém místě, nejde o volební obvod, který by se stal cílem. Častěji se setkával s překvapením nad Farageovými názory, ale lidé přesto říkali, že ho mají rádi. „Je to showman,“ řekl Tom (39), bývalý volič konzervativců, který od té doby podporuje Reformní stranu, před místním pubem.
Ačkoli několik lidí Polanskému řeklo, že sympatizují s politikou zelených v oblasti životního prostředí a rovnosti, byli přesvědčeni, že jejich plány jsou buď nereálné, nebo zbytečné. V některých případech uváděli údajný nedostatek peněz kvůli, jak to vyjádřila jedna žena, „všem migrantům, kteří přicházejí a jsou ubytováni v hotelech“.
Polanski řekl: „Je to druh nihilismu, kterému rozumím, jak se do něj lidé dostávají. A myslím, že jediným protijedem je pokračovat ve vítězství na místní úrovni, pokračovat v organizování komunity. Jakmile lidé poprvé okusí změnu, začnou si uvědomovat, že politika a demokracie mohou fungovat.
Podle statistik jeho mediálního poradce byl čtvrteční rozhovor pro Guardian jeho 61. rozhovorem pro média jako nového šéfa Strany zelených, zatímco narychlo vydaná série podcastů Bold Politics with Zack Polanski se umístila na čtvrtém místě v žebříčku britských zpravodajských podcastů.
Doufá že se mu podaří čelit „neustálému opakování a emotivnímu vyprávění“ lidí jako Farage v otázkách, jako jsou malé lodě.
„Před pár lety jsem si uvědomil, kolik času trávíme stěžováním si na mediální pokrytí Strany zelených, a stále si myslím, že je to oprávněné,“ řekl. „Ale také si myslím, že v určitém okamžiku je třeba se vzchopit a jít dál, i když jsou všechny šance proti nám. Úlohou Strany zelených je prorazit a být schopna vyprávět alternativní příběh.
Diskuse