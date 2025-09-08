Trump připustil, že pozve Putina na summit G20 v Miami
8. 9. 2025
Americký prezident Donald Trump uvedl, že by rád viděl ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského vůdce Si Ťin-pchinga na summitu G20 v Miami v roce 2026. "Byl bych rád, kdybych je měl. Mohli by přijít jako pozorovatelé. Nejsem si jistý, zda by chtěli být pozorovateli. Ale pokud chtějí, můžeme o tom samozřejmě diskutovat," řekl Trump při podpisu dokumentu o této události. Zároveň nevysvětlil, proč označuje Rusko a Čínu za "pozorovatele", přestože tyto země jsou členy G20.
Summit G20 se bude poprvé od roku 2009 konat ve Spojených státech - na území Trumpova golfového resortu ve městě Doral. Podle prezidenta ministr financí Scott Bessent rozvíjí agendu: "zaměří se na stimulaci ekonomické prosperity". Předpokládané datum konání: 14.-15. prosince 2026.
V letošním roce G20 předsedá Jihoafrická republika, summit zemí se bude konat 21. až 22. listopadu v Johannesburgu. Trump tam odmítl jet kvůli nespokojenosti s politikou jihoafrických úřadů a poslal viceprezidenta J.D. Vance.
V červnu Putin obdržel pozvání na summit v Johannesburgu, řekl Marat Berďjev, velvyslanec ruského ministerstva zahraničí pro G20 a APEC. "Je to výzva hlavy státu - prezidenta Jihoafrické republiky - ke svým kolegům," řekl diplomat. Putin zatím své rozhodnutí neoznámil.
Po začátku války s Ukrajinou zastupoval Rusko na akcích G20 ministr zahraničí Sergej Lavrov, protože Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal na Putina zatykač na základě obvinění z násilné deportace ukrajinských dětí. V prosinci oficiální zástupce prezidenta Jihoafrické republiky Vincent Mahwenya uvedl, že to je důvod, proč republika nepozve hlavu ruského státu na summit v roce 2025.
Skupina G20 zahrnuje 19 zemí: Argentinu, Austrálii, Brazílii, Kanadu, Čínu, Francii, Německo, Indii, Indonésii, Itálii, Japonsko, Mexiko, Korejskou republiku, Rusko, Saúdskou Arábii, Jihoafrickou republiku, Turecko, Spojené království a Spojené státy. Fóra se účastní také dvě regionální sdružení, EU a Africká unie. Účastníci společně představují 85 % globálního HDP a přibližně 75 % mezinárodního obchodu.
