Rodina Ruperta Murdocha urovnala soudní spor, jeho impérium šířící nenávist bude pokračovat
10. 9. 2025 / Fabiano Golgo
Nakonec je téměř příznačné, že o osudu impéria Ruperta Murdocha – impéria, které ohýbalo vlády a přetvářelo demokracie – se rozhodovalo nikoli v kuloárech Westminsteru či Washingtonu, ale v dědickém soudním řízení v Nevadě, státě známějším spíše hracími automaty a svatbami na počkání. V moderní éře jen málo rodin mělo takový vliv na politické osudy národů jako Murdochové. Papežské volby, vlády monarchů či mandáty prezidentů utvářel pozvolný pohyb institucí nebo bouře událostí. Říše Murdochových však – sama jako vlastní meteorologický systém – posouvala celé klima politického diskurzu. Dohoda v Nevadě, která zanechává Lachlana Murdocha pevně v čele News Corp a Fox Corp, ostřeji nastiňuje výjimečnou trajektorii Rupertova díla: z provinční australské novinové skupiny se stala nejvlivnější mediální síla anglofonního světa.
Stojí za připomínku, že Rupert Murdoch začínal jako syn sira Keitha Murdocha, od něhož v padesátých letech minulého století zdědil skromný řetězec australských novin. Nepokojný a bezohledný mladý Rupert rychle vstřebal lekci, jež jej bude provázet po další sedm desetiletí: žurnalistika není jen byznysem tisku a reklamy, nýbrž strojem na vliv. Ve Velké Británii jeho akvizice News of the World a později The Sun z něj učinily tvůrce Fleet Street. Politici všech přesvědčení se skláněli před jeho bulvárním tiskem. Margaret Thatcherová mu byla zavázána věrností; Tony Blair u něj dvorně dvořil; dokonce i David Cameron, vychovaný v aristokratické povýšenosti, uznal cenu Murdochovy podpory.
Pozn. red. Murdochův bulvární list News of the World byl uprostřed skandálů v roce 2011 v Británii zakázán. Dopouštěl se totiž systematicky trestných činů: hackersky pronikal do soukromých telefonů celebrit, uplácel policii a publikoval lživé články.
Ale Británie byla jen jedním dějištěm. Ve Spojených státech Murdoch získal New York Post, poté Twentieth Century Fox a nakonec v roce 1996 založil Fox News. To, co zprvu vypadalo jako donkichotská sázka na přeplněném kabelovém trhu, se proměnilo v nejmocnější ultrakonzervativní megafon amerických dějin. Fox News nepouze referoval o politice – on ji přetvářel, spojuje partajní vášeň s podívanou. Jeho moderátoři se stali obecně známými jmény, jeho slogany politickými hesly. V podstatě vytvořil architekturu pravici veřejné sféry v Americe. Do druhého desetiletí tohoto století si již nebylo možné představit ani Tea Party, ani vzestup Donalda Trumpa k prezidentskému úřadu bez Fox News.
Trump byl samozřejmě vyvrcholením Murdochova amerického dobrodružství: bytost z bulvárních plátků povýšená do Oválné pracovny právě kulturou pobouření a celebrity, již Murdochova média zdokonalila. Ačkoli sám Rupert, se svým kosmopolitním vkusem a starosvětskými toryovskými instinkty, občas couvl před Trumpovou vulgárností, jeho stanice Trumpovi poskytla jak platformu, tak ochranný štít. Vztah byl symbiotický, byť neklidný. Fox News se stal domovem trumpismu a trumpismus se stal zárukou pokračující dominance Foxe. Tato zpětná vazba nejen formovala americkou politickou budoucnost, ale šířila se dál, dodávajíc odvahu populistům od Londýna po Sydney.
Pozn. red. V poslední době Fox News Trumpa kritizuje!
Austrálie, kde to vše začalo, zůstává nejnasycenějším murdochodským lénem. Tamní noviny stále ovládají nepřiměřený podíl trhu a utvářejí debaty o čemkoli, od změny klimatu po práva domorodého obyvatelstva. Postupní premiéři se naučili, stejně jako jejich britské a americké protějšky, že postavit se Murdochovi znamená zvát si politické zapomnění. Kevin Rudd, bývalý premiér a nyní ostrý kritik Murdochovy moci, to nazval „rakovinou demokracie“. Nebyla to pouhá hyperbola. Málokterá demokracie na světě dopustila, aby jedna rodina měla tak všeprostupující mediální nadvládu.
Co tedy znamená týdnu dohoda v rodině? Na jedné úrovni jde o dynastické drama hodné seriálu Nástupnictví, který – přes veškeré přehánění – často působil jako reportáž. James a Elisabeth Murdochové, dědici kteří projevovali známky liberálního nesouhlasu, si nyní vybrali své miliardové podíly, avšak vzdávají se jakékoli úlohy při utváření budoucnosti říše. Jejich námitky vůči Fox News – šíření konspiračních teorií, intimní objetí trumpismu – zůstanou poznámkami pod čarou, nikoli směrnicemi. Lachlan, vyvolený syn, dlouho sdílel ideologické instinkty svého otce, ale postrádá jeho vrtkavou prohnanost. Jeho vedení zajišťuje kontinuitu: Fox News zůstane baštou konzervativního populismu; The Sun bude pokračovat ve směsi senzacechtivosti a šovinismu. Rupertův záměr je zachován.
Širší otázkou však je, zda taková říše může přetrvat i poté, co ji přestane pohánět vůle jednoho muže, zejména když se pětadevadevadesátiletý Rupert Murdoch blíží ke svým stoletým narozeninám. Dohoda sice zajistí Lachlanovu pevnou ruku, ale podnik čelí protivětru, který žádné dědictví nepřekoná: úpadku tisku, fragmentaci televizního publika, vzestupu digitálních platforem obcházejících tradiční média. Fox News, ač stále dominantní, čelí demografické erozi; noviny News Corp, ač politicky vlivné, jsou pouhým stínem své bývalé masové působnosti. V tomto smyslu Murdochova moc již zřejmě dosáhla svého vrcholu, i když struktury jeho říše zůstávají neporušeny.
Přesto je jeho odkaz neotřesitelný. Na třech kontinentech Rupert Murdoch předefinoval, čím mohou média být v éře masové demokracie: nejen zrcadlem společnosti, ale i motorem politické vůle. Jeho média nepouze odrážela existující nálady – vyráběla je, zesilujíce strach, hněv a resentimenty, zatímco pěstovala loajalitu a podívanou. Jeho genialita – lze-li to tak nazvat – spočívala v pochopení, že se koncem dvacátého století politika stává nerozlišitelnou od zábavy a že kdo ovládá jeviště, může utvářet hru.
Psát o Murdochovi tedy znamená psát o době, v níž žijeme: o erozi konsenzu, o vzestupu populismu, o triumfu stranictví nad rozvážností. Není jediným autorem těchto vývojových tendencí, ale byl jejich nejdůslednějším propagátorem. S Lachlanem na trůně představení pokračuje.
Rupert Murdoch si už zajistil místo v dějinách – ne jen jako tiskový magnát ve stylu Hearsta, ale jako architekt roztříštěné veřejné sféry, jako impresário politického spektáklu, muž, který naučil demokracie, jak samy sebe požírat. Na třech kontinentech jeho média podněcovala zášť, svrhávala vůdce, zesilovala lži a přetvářela politiku v cosi sotva poznatelného jako racionální výměnu svobodné společnosti. Lachlan může držet světla rozsvícená, ale dům postavil Rupert. A jako u každé stavby založené na strachu, hněvu a podívané, otázkou není zda, ale kdy se zhroutí.
