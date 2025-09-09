V USA se šíří epidemie covidu a Američané ztratili přístup k vakcínám: „Mám strach, že bych mohl někoho zabít“
9. 9. 2025
FDA povoluje očkování pro osoby starší 65 let, ale mladší lidé musí mít nějaké onemocnění
Pro mnoho Američanů znamenají nové pokyny pro očkování protiCcovidu od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), které prosadil pseudoministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a jeho velmi kontroverzní hnutí Make America Healthy Again (Maha), další zátěž pro stále méně dostupný systém zdravotní péče.
Úřad schválil vakcíny proti covidu pro osoby starší 65 let, u nichž je známo, že jsou více ohroženy vážnými onemocněními v důsledku infekce covidem, ale mladší lidé budou mít nárok na očkování pouze v případě, že mají nějaké onemocnění, které je činí obzvláště zranitelnými.
S blížícím se podzimem a zimou – prvními, kdy americká vláda nedoporučila plošné očkování proti covidu – vyvolaly tyto změny u mnoha lidí postupně narůstající pocit, že jejich stárnoucí nebo imunokompromitovaní blízcí jsou v nebezpečí.
Pro Madison Heckel, 33letou advokátku v závěrečné fázi plánování svatby, je to osobní záležitost. Od roku 2021, kdy se poprvé nakazila covidem, bojuje s častými nemocemi.
„Od té doby chytím všechno,“ řekla. Ačkoli vyjádřila svou frustraci z oslabeného imunitního systému, měla pochybnosti, zda bude podle nových pokynů mít nárok na očkování.
Její bezprostřední obava je jednoduchá: nechtěla by být v den, kdy řekne „ano“, upoutána na lůžko. „Svatby jsou drahé a já nechci být ten den nemocná, pokud tomu mohu zabránit, a proto chci dostat vakcínu,“ řekla. „Každý rok jsem dostávala posilovací dávku.“
Nová pravidla však zkomplikovala to, co bývalo rutinou.
„Opravdu doufám, že nebudu muset riskovat, že onemocním v den své svatby,“ řekla.
I když ji uklidnilo zjištění, že její očkování bude do určité míry hrazeno, stále se obává, že na její svatbě, které se zúčastní lidé všech věkových skupin, bude pravděpodobně značný počet hostů, kteří nebudou očkováni. Nechce, aby někdo onemocněl kvůli tomu, že tam byl.
„Nevím, kolik lidí, kteří budou na mé svatbě, se snaží nechat očkovat, ani kolik z nich na očkování má nárok,“ řekla. „Prostě mi připadá, že získat vakcínu je teď mnohem složitější než kdykoli předtím.“
Pro 18letého studenta Zekeho Frasera-Planta nové pokyny ještě více prohloubily obavy, které již denně pociťuje. Jeho rodiče a blízký přítel stále trpí dlouhodobými následky onemocnění covidem: „Můj otec má velké problémy s mozkovou mlhou. Moje matka úplně ztratila čich“ Jeho přítel, který se jako teenager nakazil covidem, má problémy s pamětí.
Fraser-Plantova největší obava se právě ještě zesílila. „Mám obrovský strach, že bych mohl někoho, koho znám, zabít tím, že mu to přinesu domů,“ řekl.
Na rozdíl od Heckela nemá Fraser-Plant automaticky nárok na úhradu. On a jeho rodina jsou připraveni zaplatit očkování z vlastní kapsy, dokonce zvažují cestu do zahraničí. „Je také možné, že pokud to bude nutné, odjedeme do zahraničí, abychom se nechali očkovat,“ řekl.
Ale náklady jsou jen částí problému. Připravuje se na vstup na veřejnou vysokou školu po roce služby ve Washington Conservation Corps a obává se, že bude obklopen spolužáky, kteří nyní mají menší šanci na očkování.
„Na veřejné vysoké škole je to naprostá loterie,“ řekl. „Nemyslím si, že by to většina lidí přijala dobře, kdybyste k nim přišli a zeptali se jich na jejich očkovací status nebo na to, jak vážně berou covid.“
Jeho neklid je pochopitelný: jeho babička nedávno přežila rakovinu, což oslabilo její imunitní systém. Dělá všechna možná opatření – nosí roušku, bere posilovací dávky, je ostražitý –, ale obává se, že s rostoucím počtem neočkovaných lidí toho moc nezmůže.
„Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí míra očkování, je to prostě děsivé,“ řekl. „Prostě nechápu, proč více lidí nebere tyto věci vážně.“
Haley, 40letá kadeřnice z Portlandu v Oregonu, má obavy o svou práci, protože každý den přichází do styku s několika lidmi.
„Jsem osoba ve veřejné funkci, která by se raději nechala očkovat, aby ochránila sebe i ostatní, a nevím, jestli na to teď budu mít nárok,“ řekla a dodala, že názory současné vlády na vakcíny považuje za „velmi, velmi nebezpečné“.
Roger, lékař na pohotovosti z Aljašky, řekl, že rozhodnutí v oblasti zdravotní péče „by měla být založena na vědeckých důkazech, a ne na pseudovědecké ideologii“. Říká, že stále je svědkem toho, jak mnoho lidí umírá nebo se stává trvale invalidními kvůli covidu, a bojí se, že tato čísla brzy prudce vzrostou.
„Obávám se, že jako lékař na pohotovosti uvidím více nešťastných dětí a dospělých, kteří onemocní a zemřou kvůli lžím šířeným touto vládou,“ řekl.
Elena, která je v důchodu a žije v Los Angeles, má v současné době rakovinu ve 4. stadiu a podstupuje chemoterapii. Ačkoli ona sama má stále nárok na očkování, její 59letý manžel ho zřejmě mít nebude.
„Ochrání mě očkování, pokud onemocní osoba, se kterou žiji? Pravděpodobně ne,“ řekla. „A moje chemoterapie je neslučitelná s jedinou dostupnou léčbou covidu. Zdá se zřejmé, že členové domácnosti pacientů s oslabenou imunitou by také měli mít nárok na očkování.“
Tammy Hansen, 61letá knihovnice z Illinois, sdílí podobné obavy z nakažení viru zranitelným blízkým. Chystá se stát pečovatelkou své 85leté matky po rozsáhlé operaci rakoviny a pokračující chemoterapii.
„Chci očkování, abych ji mohla dvojnásobně chránit před covidem,“ řekla Hansen. „Můj manžel má 79 let a také se bojím, že mu covid přenesu.“
