V rámci nové snahy o oživení jednání o příměří v Gaze vysílají USA signály Hamásu prostřednictvím izraelského prostředníka
8. 9. 2025
Trumpova administrativa nedávno sdělila své obecné zásady pro obnovení jednání prostřednictvím izraelského mírového aktivisty, který konstatuje, že obdržel písemné prohlášení Hamásu, v němž tato skupina uvádí, že je ochotna vzdát se kontroly nad Gazou
Trumpova administrativa předložila Hamásu seznam obecných zásad pro obnovení jednání s Izraelem o komplexní dohodě o propuštění rukojmích a ukončení války v Gaze.
Americké podmínky byly nedávno sděleny izraelským zprostředkovatelem, mírovým aktivistou Gershonem Baskinem, který je považován za osobu s dobrými vztahy s vysokými představiteli Hamásu a který sehrál klíčovou roli v dohodě mezi Izraelem a Hamásem o propuštění uneseného izraelského vojáka Gilada Shalita, který byl držen v zajetí v Gaze od června 2006 do října 2011.
Mezitím v neděli Hamás oznámil, že jeho představitelé ukončili svou návštěvu Egypta, jejímž cílem bylo „vypracovat národní plán“, a dodal, že palestinské frakce v Egyptě se dohodly pokračovat a zvážit možnosti ukončení války.
O zapojení Baskina poprvé informovala izraelská veřejnoprávní televizní stanice Kan. Minulý měsíc Baskin podrobně popsal důsledné požadavky Hamásu v jednáních o dohodě v článku, který napsal pro zpravodajský server Zman Israel, v němž argumentoval, že skupina podporuje komplexní dohodu o propuštění všech izraelských rukojmí, a nikoli částečnou dohodu.
Podle aktivisty je Hamás ochoten propustit všechny rukojmí výměnou za ukončení války, stažení Izraele z Gazy, propuštění palestinských vězňů a výrazné zvýšení přílivu pomoci do pásma.
Baskin uvádí, že v srpnu 2024 obdržel písemné prohlášení, podle kterého je Hamás ochoten předat kontrolu nad poválečnou Gazou profesionální palestinské vládě – vládě, na které se tato skupina nebude podílet.
Pokud jde o rukojmí, Trump řekl, že Hamás „je musí všechny propustit“, přičemž se odkazoval na 20 rukojmí, o nichž se předpokládá, že jsou naživu, a 38 [sic], o nichž se předpokládá, že jsou mrtví.
„Je to 20 lidí, ale z těch 20 by někteří mohli být nedávno zemřelí, jak jsem slyšel. Doufám, že to není pravda,“ řekl.
Vysocí představitelé Hamásu však o víkendu palestinským frakcím v Dauhá sdělili, že skupina nevede přímé rozhovory se Spojenými státy. Podle těchto představitelů americká administrativa nepředložila žádný nový plán, který by mohl sloužit jako základ pro ukončení války v Gaze.
„Vedení Hamásu neobdrželo od americké administrativy žádnou zprávu ani operační plán – ani přímo, ani nepřímo prostřednictvím zprostředkovatelů. Není jasné, na čem Trump své výroky založil,“ řekl palestinský zdroj obeznámený s touto záležitostí.
Ve středu Hamás zopakoval svůj postoj, že je připraven na „komplexní dohodu“ o propuštění všech izraelských rukojmích výměnou za „dohodnutý počet palestinských vězňů“ zadržovaných Izraelem.
Hamás uvedl, že jeho navrhovaná dohoda by také „ukončila válku v pásmu Gazy, stáhla všechny izraelské síly z území, otevřela hraniční přechody, aby umožnila vstup všech nezbytných zásob, a zahájila proces rekonstrukce“. Skupina také uvedla, že souhlasí se zřízením „technokratické vlády“, která by spravovala pásmo.
Ve čtvrtek však izraelská politická elita prohlášení Hamásu ignorovala. „Je to bezvýznamná událost,“ řekl izraelský úředník zapojený do této záležitosti s tím, že skupina již dříve vyjádřila stejný postoj.
Úředník nicméně uvedl, že doufá, že tento krok povede k větší flexibilitě obou stran v jejich postojích a nakonec k obnovení jednání.
To by mohlo znamenat velmi vítané a dlouho očekávané ukončení konfliktu, který trvá již téměř dva roky a u kterého není naděje na brzké ukončení.
Zdroj v angličtině ZDE
