Izraelský ministr hrozí snížením financování veřejnoprávní televize kvůli kontroverznímu filmu
8. 9. 2025
Izraelský ministr komunikací Shlomo Karhi, který přiznává, že film neviděl, tvrdí, že plán televize Kan vysílat film „1948: Remember, Remember Not“ porušuje zákon o Nakbě. Požaduje jeho stažení z vysílacího plánu a varuje před možným snížením rozpočtu o několik milionů šekelů
„Recenze v médiích naznačují, že film propaguje falešný a antisemitský narativ, který tvrdí, že izraelští vojáci během izraelské války za nezávislost páchali masakry a znásilňování,“ napsal Karhi v dopise generálnímu řediteli Kan Golanu Yochpazovi.
Dokumentární film v režii Nety Shoshani představuje izraelský i palestinský pohled na válku z roku 1948. Premiéru měl na filmovém festivalu Docaviv v roce 2023, ale jeho vysílání Kanem bylo odloženo o více než dva roky.
Během této doby se pravicová skupina Btsalmo pokusila zablokovat několik promítání v Cinematheques, k čemuž přizvala pozůstalé rodiče a Izraelskou filmovou radu, která Cinematheques pohrozila, že bez jejího souhlasu film nepromítne, i když nakonec promítání povolila.
Skupina také získala podporu ministra Karhiho, který v únoru 2024 zaslal dopis, v němž tvrdil, že film zobrazuje „hrůzné krveprolití“ a že jeho financování z veřejných prostředků porušuje zákon o Nakbě.
Zákon o Nakbě, přijatý v roce 2011, zakazuje subjektům, které dostávají státní prostředky, financovat aktivity, které popírají existenci Izraele jako státu židovského národa nebo jeho demokratický charakter, vandalismus nebo fyzické pohrdání izraelskou vlajkou nebo státním symbolem, nebo označování izraelského Dne nezávislosti za den smutku. Zákon opravňuje stát k zadržení finančních prostředků institucím, které pořádají takové akce.
Ve středu Karhi obnovil svou hrozbu a prohlásil, že požádá ministra financí Bezalela Smotriche, aby snížil rozpočet Kan, pokud bude dokument vysílán. Napsal: „Navrhuji, aby společnost zvážila své kroky a zamyslela se nad tím, jak se mohla dostat do tak nízké polohy, kdy v nejdelší válce v naší historii, kdy desítky Izraelců stále hnijí v zajetí nepřítele a desítky tisíc bojovníků se připravují riskovat své životy v boji o naše přežití, se společnost rozhodla poskytnout platformu falešné propagandě nepřítele, oslabit ruce našich vojáků a vštípit odvahu nepříteli.“
I kdyby se Kan rozhodl film nevysílat a vydal omluvu, Karhi varoval: „To nezbavuje povinnosti zvážit zadržení financování až do trojnásobku částky, kterou společnost do filmu investovala, v souladu s ustanoveními daného paragrafu.“
Karhi přiznal, že film ještě neviděl, a požadoval jeho okamžitou kopii: „Prosím, ušetřete izraelské občany této právní konfrontace, nařiďte odstranění této hanebné skvrny z vysílacího plánu a omluvte se jménem společnosti izraelským občanům za chybu v jejím financování.“
Televize Kan odpověděla, že dokument je oceněným historickým dílem, které představuje komplexní pohledy na válku za nezávislost. „Dokument ‚1948‘ je historický dokument zabývající se válkou za nezávislost, který přináší svědectví o této válce. Film, který získal ocenění, také představuje komplexní pohledy a tvrzení, že Kan se snaží poškodit IDF, je nepravdivé a neopodstatněné,“ uvedl vysílatel.
