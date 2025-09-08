Trump chce jen obvinit Evropu, ruskou ropu Orbánovi přeje
8. 9. 2025 / Boris Cvek
Uplynul měsíc od ultimáta, které dal Rusku: pokud Rusko neskončí válku do 8. srpna, budou sankce. Sankce nejsou. Evropští lídři mají jet za Trumpem, asi poděkovat a poklonit se, jinak by jej mohli taky naštvat. Ostatně velmi nadějně zní to, že pan Kellogg, Trumpův bývalý zmocněnec pro Ukrajinu, než jej vystřídal pan Witkoff s rukou na srdci vítající Putina, si všiml, že Rusko asi zatím nechce mír. To je projev mistrovského bystrozraku, který bere dech. Je skvělé, že se máme na koho spolehnout. Sankce brzy budou. Trump je asi vyhlásí vůči EU, protože ta může za válku přece.
Mezitím Rusko na Ukrajině zasáhlo svými útoky už budovu britské vládní instituce, budovu EU a tento víkend i budovu ukrajinské vlády. Víkendový útok byl největší vzdušný útok od začátku války. Šéf ruské armády Gerasimov veřejně prohlásil, že Rusko bude útočit celý podzim. Možná si toho pan Kellogg všiml. Co bude příště? Zkusí Putin třeba nějakou ambasádu? Nebo přímo zamíří za hranice NATO? Co bychom asi tak dělali?
Kromě toho, že Spojené státy ruší program na podporu východních členů NATO v jejich čelení Rusku ve výši stovek milionů dolarů, je také už celkem jasné, že německý kancléř Merz fakticky popírá svou předvolební rétoriku, jak jeho země povede Evropu v podpoře Ukrajiny a ve vzdoru vůči Rusku, a ve Francii padá vláda. Vzpomněl jsem si, jak pan Vondra vykládal před prezidentskými volbami v USA, že zvolení Trumpa probudí Evropu. Nevím, jestli se už probudil on sám.
