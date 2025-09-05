Rusko už nikdy nezaútočí, říká šéf NATO Rutte, když Rusko útočí každou noc
5. 9. 2025 / Boris Cvek
Šéf NATO Rutte říká, že garance pro budoucí mír na Ukrajině jsou takové, že Rusko už nikdy na Ukrajinu nezaútočí. Říká to v době, kdy Rusko útočí každou noc. Prezident Ruska Putin kromě toho vzkazuje, že ti vojáci, kteří mají podle Rutteho garantovat mír, budou pro Rusko legitimním cílem útoku.
Ale mír má garantovat podle francouzského prezidenta 26 zemí. Jedna přes druhou se hlásí k prázdným slovům. Nebojí se Putina, nebojí se jeho hrozeb, protože vědí, že mírové záruky a koalice ochotných jsou jen prázdná gesta. Děsivý rozpor mezi současnou realitou a budoucími zárukami nikoho nevzrušuje. Dnes vás nechám zemřít, ale příště tu nemoc nedostanete, to vám garantuji.
Možná to celé je vlastně myšleno tak, že až bude Ukrajina kapitulovat, bude ten mír. A takový mír bude jistě zárukou, že Rusko už na Ukrajinu nezaútočí. A pokud budou kapitulovat i další země, také budou mít záruku, že na ně Rusko nebude útočit.Pozn. red: Evropská unie s pokrčením ramen toleruje kriminalitu jak Putina na Ukrajině, tak Netanjahua v Gaze. (Česko ještě vyloženě izraelské válečné zločiny aktivně podporuje a posílá pro jejich realizaci Izraeli zbraně, což je trestný čin.) Co to všechno způsobuje pro pověst Evropské unie a pro mezinárodní právní řád?
