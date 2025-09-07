Izraelské útoky na školu, stany a domy zabily v Gaze nejméně dalších 17 lidí
7. 9. 2025
„To jsou dětské ruce“: Části těl nalezené v troskách školy v Gaze
Nejméně osm lidí bylo zabito, když izraelské rakety zasáhly školu, která sloužila jako útočiště pro vysídlené Palestince.
Sohaib Foda spal na matraci ve škole al-Farabi v Gaze, když k útoku došlo.
„Slyšel jsem ránu a na obličej mi spadl kus zdi. Dcera mého bratrance, která tu spala, se zranila a spadla vedle mě. Pak jí na hlavu spadl další kus zdi,“ řekl Foda.
„Všichni křičeli. Bál jsem se. Když jsem si sáhl na obličej, byl pokrytý krví a uvědomil jsem si, že jsem zraněný.“
Mohammed Ayed, který byl svědkem útoku, řekl, že škola byla zasažena dvěma raketami. Uvedl, že týmy stále pracují v troskách, aby zachránily pohřešované osoby nebo našly jejich ostatky.
„Zatím jsme našli dvě ruce,“ řekl. „Jak vidíte, jsou to dětské ruce.“
Pět Palestinců zemřelo v posledních 24 hodinách hlady
Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v posledních 24 hodinách v Gaze hlady dalších pět Palestinců, včetně tří dětí.
Tato úmrtí zvyšují celkový počet úmrtí v důsledku podvýživy v Gaze od začátku izraelské války proti Gaze na 387, včetně 138 dětí.
Globální monitor hladu IPC potvrdil 22. srpna hladomor v severní Gaze a uvedl, že se šíří po celém pásmu. Od té doby bylo zaznamenáno 109 úmrtí, z toho 23 dětí, dodalo ministerstvo.
Palestinci zoufale hledají jídlo, zatímco prchají před izraelským bombardováním
Hladomor postihuje všechny palestinské rodiny v Gaze. Palestinci se snaží přežít izraelské útoky, přesouvají se z jednoho místa na druhé a zároveň musí hledat jídlo.
Některé rodiny nám říkají, že nemají ani čas vyrazit na cestu za jídlem.
Distribuční místa OSN a kuchyně s teplými jídly provozované nevládními organizacemi nefungují. To znamená, že Palestinci zůstávají bez jídla.
Vidíme matky, jak chodí s prázdnými hrnci po ulicích a hledají zdroje jídla. Lékaři každý den přijímají případy podvýživy a nemají žádnou léčbu.
Představte si, že se snažíte evakuovat z jednoho místa na druhé pod neustálým bombardováním a zároveň se snažíte nakrmit svou rodinu. Situace je nepopsatelná.
Film o válce v Gaze The Voice of Hind Rajab získal cenu na festivalu v Benátkách
Drsný dokumentární film o zabití pětileté palestinské dívky Izraelem během probíhající války v Gaze získal Stříbrného lva na filmovém festivalu v Benátkách.
Dva lidé zabiti při izraelském útoku na stan v Gaze
Dva Palestinci byli zabiti a mnoho dalších zraněno při izraelském útoku na stan v Gaze, o kterém jsme již dříve informovali.
Ve stanu, který se nacházel poblíž nemocnice al-Wafa, byli ubytováni vysídlení lidé.
Novináři v Gaze se snaží najít rovnováhu mezi povinnostmi na frontě a bezpečím svých rodin
Téměř dva roky jsou novináři v Gaze rozpolceni mezi dvěma neslučitelnými cestami: frontou, kde se odehrávají jeden za druhým izraelské masakry, a provizorními stany nebo polorozpadlými domy, kde na ně čekají jejich děti, lpící na naději na návrat, který možná nikdy nepřijde.
Je to dvojí absence, jedna vynucená povinností, druhá nemožná pro dítě, které hledá bezpečí v otcově náručí.
Zároveň tito novináři zůstávají pronikavou přítomností před světem a jsou svědky války, která prostě nekončí.
Mají palestinští novináři v Gaze svobodu prostě „odejít“? Jak se vyrovnávají s rovnováhou mezi svými profesními povinnostmi a rodinným životem?
A do jaké míry ospravedlňuje povinnost informovat osobní náklady spojené s odloučením od svých blízkých?
Izraelský ministr z krajní pravice vtrhl do okupovaného města na Západním břehu
Izraelský ministr národní bezpečnosti z krajní pravice Itamar Ben-Gvir se spolu s izraelskou policií a pohraniční policií zúčastnil útoku na okupované město Umm al-Fahm na Západním břehu, severozápadně od Jeninu.
Ben-Gvir učinil tento krok v době, kdy on a krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich prosazují plány na anexi velké části okupovaného palestinského území navzdory odsuzujícím reakcím evropských a arabských vůdců.
Izraelské síly v neděli ráno provedly masové razie na Západním břehu Jordánu a zatkly několik Palestinců.
Překlad: Ministr národní bezpečnosti okupační vlády Itamar Ben-Gvir zaútočil na město Umm al-Fahm v okupovaném palestinském vnitrozemí a nařídil okupační policii, aby provedla další demolice budov a domů ve městě v rámci jeho plánů na vysídlení Palestinců.
Palestinci zraněni při izraelském útoku na stan v Gaze
Řada Palestinců byla zraněna, když izraelské síly bombardovaly stan, ve kterém byli ubytováni vysídlení lidé poblíž nemocnice al-Wafa v Gaze, sdělila našim kolegům na místě zdroj z řad záchranářů a pohotovostních služeb.
Stovky lidí zatčeny při protestu v Londýně na podporu Palestine Action
Britská policie uvedla, že při velké demonstraci na podporu zakázané skupiny Palestine Action v centru Londýna zatkla více než 425 lidí.
Metropolitní policie v prohlášení uvedla, že většina sobotních zatčení se týkala podpory zakázané organizace. Vyjadřování podpory Palestine Action, pro-palestinské skupině přímé akce, je nelegální od července, kdy byla zakázána jako teroristická organizace.
„Reakce státu na naši malou, zcela neškodnou demonstraci byla naprosto absurdní a já jsem tady, abych se pokusil bojovat proti tomuto útlaku i proti zákazu Palestine Action,“ řekl Klaus Huber, jeden z účastníků demonstrace.
Další protestující, Tamara Abood, řekla, že izraelská válka v Gaze podnítila mnoho lidí k akci.
„Obyčejní lidé, kteří se v životě nikdy nezúčastnili protestů, se nyní řídí svým svědomím,“ řekla. „Říkají si: ‚Nemůžu den co den sedět na gauči, sledovat tuto hrůzu a nic nedělat.‘“
Izraelští osadníci napadli Palestince v Nablusu, Ramalláhu a Hebronu
Izraelští osadníci napadli beduínskou rodinu poblíž vesnice Taybeh východně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu poté, co v této oblasti zřídili novou nelegální osadu.
Dva Palestinci byli zraněni střelbou osadníků během útoku na oblast Khallet al-Eis ve městě Ash-Shuyukh severovýchodně od Hebronu.
Osadníci stříleli na domy a zapálili zemědělskou půdu, přičemž je chránily izraelské jednotky, které vtrhly do oblasti a střílely ostrými náboji.
Osadníci také vtrhli do mešity Hanbali ve městě Nablus a zdemolovali ji.
Global Sumud Flotilla si připomíná výročí smrti aktivistky zabité na Západním břehu
Global Sumud Flotilla si připomíná první výročí smrti turecko-americké aktivistky Aysenur Ezgi Eygi, která byla zabita izraelskými silami během protestu proti nelegálním osadám na okupovaném Západním břehu.
V příspěvku na sociálních médiích organizátoři uvedli, že Aysenur a „stovky tisíc Palestinců a jejich spojenců byly během posledních desetiletí zabity izraelskou vládou a okupačními silami, které tak činily zcela beztrestně“.
„Chápeme, že naše bezpečnost a svoboda jako lidstva jsou spojeny s bezpečností a svobodou Palestiny, a rozhodli jsme se jednat, stejně jako Aysenur,“ uvedli. „Když plujeme do Palestiny, je s námi.“
Flotila popsala svou misi jako plavbu do Gazy, aby prolomila obléhání jménem těch, „kteří byli zavražděni, když se zasazovali o lidskost a spravedlivý mír“, a uvedla, že tuto cestu vnímá jako „prohlášení proti genocidě“.
Izraelské síly útočí na úkryty v nejnovějších útocích na Gazu
V posledních několika hodinách byl zasažen stan, škola a dům.
Ve škole spali vysídlení Palestinci. Po měsících putování z místa na místo se tam ukrývali a izraelské síly na školu zaútočily ve 3 hodiny ráno (00:00 GMT).
Nejméně šest Palestinců bylo zabito a desítky byly zraněny. V této oblasti je také mnoho vysídlených palestinských rodin. Byly tam děti a ženy a pro lidi, kteří se tam ukrývali, to byla děsivá noc.
Dvě palestinské děti byly zabity ve stanu, který byl zasažen v oblasti velmi blízko Legislativní rady v Gaze, a to v samém srdci města Gaza, velmi blízko centra, a tato oblast je nyní provizorním táborem.
Jedná se o další hustě osídlenou oblast, na kterou izraelské síly zaútočily.
Izraelské síly zničily věžák al-Sousi v sobotu krátce poté, co pohrozily bombardováním několika oblastí. V Gaze se to stává běžným jevem.
Rodiny, které měly málo, nyní nemají nic a vracejí se k troskám a zkroucenému kovu.
Nucené evakuační rozkazy izraelské armády vytvořily v Gaze atmosféru strachu. V dalších výškových budovách lidé odcházejí, aniž by věděli, zda budou jejich domovy další na řadě.
Izrael tlačí Palestince na jih v rámci velké ofenzívy, jejímž cílem je obsadit poslední městské centrum v pásmu. Rozkazy nejsou nic nového: „přestěhujte se do takzvané bezpečné oblasti na jihu“, jenže izraelská armáda tam také zaútočí.
Každá věž, která padne, nezničí jen betonové konstrukce, ale rozbije životy, vzpomínky a komunity. Pro obyvatele Gazy to znamená další vykořenění, další vysídlení a méně míst, kde mohou přežít.
Izraelské síly provádějí další zatýkání na Západním břehu
Izraelské síly zatkly dalších sedm Palestinců při raziích na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
V Ramalláhu izraelské síly provedly razii v domě a zatkly manžele, zatímco v Hebronu byli při raziích na různých místech zatčeni dva palestinští muži.
V provincii Jenin byla zatčena žena po izraelské razii v jejím domě ve vesnici Kufeirit. Další dvě osoby byly zatčeny v Jeninu a al-Yamounu.
Protesty v Maroku proti izraelské válce v Gaze
V městech na jihu Maroka, včetně Ouarzazate, Agadiru a Guelmimu, se včera konaly protesty proti izraelské válce v Gaze.
V sobotu večer se ve Fezu konal pochod, jehož účastníci skandovali slogany odsuzující pokračující zločiny Izraele proti palestinskému lidu a požadující ukončení bombardování, vypalování a hladovění obyvatelstva v pásmu Gazy.
Účastníci drželi transparenty požadující ochranu a podporu mezinárodní flotily, aby byla zrušena blokáda Gazy, aby byli stíháni izraelští vůdci a aby byla zastavena normalizace vztahů arabských zemí s Izraelem.
Maroko uznalo Izrael na konci roku 2020, kdy podepsalo Abrahamovy dohody, strategii USA z roku 2020, na základě které Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Súdán také normalizovaly vztahy s Izraelem výměnou za různé ústupky.
„Kam můžeme jít?“ ptá se palestinské obyvatelstvo po bombardování „bezpečných zón“
Izraelské síly v Gaze zničily výškové budovy a domy, takže Palestinci, kteří měli velmi málo, nyní nemají nic.
Jedna žena řekla Al Jazeera, že žije ve stanu poté, co byla vysídlena z Beit Lahiya v severní Gaze v důsledku izraelské hrozby nucené evakuace.
„Ale pak bombardovali věž a stan byl úplně zničen. Teď už nemáme stan a já nemám vůbec žádné peníze, abych si pořídila nový,“ řekla.
Vzhledem k pokračujícím intenzivním útokům někteří Palestinci žijící ve výškových budovách odcházejí do takzvaných bezpečných zón v jižní Gaze. Jiní to odmítají.
Mustafa al-Jamal, obyvatel města Gaza, řekl Al Jazeera, že v letácích o evakuaci četl, že obyvatelé by se měli přestěhovat do jižní oblasti al-Mawasi, ale „když tam lidé přijdou, začne bombardování“.
„Kam máme jít? Nemáme peníze, nemáme stany, nemáme dům, nemáme jídlo. Mám 15 členů rodiny, kam je mám vzít?“
Propalestinské demonstrace ve Stockholmu a Paříži
Kromě Londýna ve Velké Británii a celého Maroka tisíce demonstrantů ve Švédsku a Francii požadovaly ukončení genocidy v Gaze.
Ve Stockholmu se na náměstí Odenplan shromáždily stovky demonstrantů v reakci na výzvy občanských organizací. Požadovaly, aby švédská vláda přijala okamžitá opatření k zastavení izraelských válečných zločinů v Gaze.
