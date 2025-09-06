Hrdina Donald Trump potvrzuje, že byl na Epsteinově ostrově pouze proto, aby dívky zachránil
6. 9. 2025
Cynici mezi vámi předpokládali, že prezident Trump panikaří, protože Thomas Massie by mohl zajistit zveřejnění materiálů o Epsteinovi, ale mýlíte se. Prezident je tak skromný, že nechtěl, abyste znali pravdu: to on zachránil ty dívky.
Trump potvrdil skutečnost této situace prostřednictvím předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, ale rozumně požádal FBI, aby tuto informaci nepotvrzovala. Pravda je následující:
Trump si na konci 80. let lstivě vybudoval vztah s obchodníkem se sexem Jeffreyem Epsteinem tím, že přesvědčil tohoto zesnulého agenta Mossadu, že i on je pedofil. Společně pořádali soutěže v plavkách pro třináctileté dívky, kde oni byli jedinými přítomnými muži.
Aby se ještě více vžil do role, chodil Trump do šaten dívek na soutěžích krásy a zíral na svlečené dívky. Dokonce chytal náhodné ženy za vagínu, ale pouze za účelem jejich ochrany. Pravděpodobně to byl důvod, proč sexuálně zneužil E. Jean Carroll a velkoryse jí pak dal spoustu peněz.
Prosím, pochopte, že všechny odporné věci, které Trump udělal, byly čistě kvůli tomu, že byl ve své roli. Byla to sebeobětování pro vyšší dobro.
Dívky na Epsteinově ostrově byly tak vděčné za hrdinské zásahy Trumpa, že ho nazývaly „Super Don“ nebo „Magic Mushroom“. Byly tak ohromeny svým zachráncem, že některé omdlévaly, když ho uviděly, a Trump ani nepoužíval Rohypnol. To, co se stalo poté, zaznamenaly pouze Epsteinovy skryté kamery.
Trump podstoupil všechno toto úsilí, aby mohl informovat FBI o hrozných věcech, které Epstein dělal. Trump byl tak oddaný své roli, že v ní pokračoval o několik let déle, než bylo nutné, a předstíral, že materiály o Eposteinovi jsou „Obamovým podvodem“, aby si udržel krytí.
Trump je možná největším tajným agentem všech dob, ale samozřejmě se tím nechlubí. Jako skromný muž nechtěl Trump sklízet zásluhy za záchranu dívek z Epsteinova ostrova, a tak když se Thomas Massie pokusil odhalit ho jako hrdinu příběhu, vyhrožoval svým republikánským kolegům. Také vyhodil do vzduchu loď plnou nevinných Venezuelanů, aby odvedl pozornost.
Trumpovy snahy o záchranu dívek zatím nevedly k žádnému trestnímu stíhání a Epsteinovy oběti nadále umírají za neobvyklých okolností, ale alespoň Ghislaine Maxwellová byla přesunuta do útulnější cely. Je naděje, že by mohla dostat prezidentskou milost a vyhnout se tak obvyklé cestě záhadné sebevraždy.
Jsem si jistý, že budete souhlasit, že jsem dokázala, že Trump je stejně nevinný jako anglický princ Andrew, a kdokoli, kdo tvrdí něco jiného, je konspirační teoretik.
