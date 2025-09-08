Kadyrov řekl, že pro dosažení míru se Ukrajina musí připojit k Rusku

8. 9. 2025

Válka na Ukrajině skončí teprve tehdy, až se tato země stane součástí Ruska, řekl čečenský vůdce Ramzan Kadyrov v rozhovoru pro RIA Novosti. Zdůraznil, že je "nerentabilní" zastavit nepřátelské akce nyní. "Cíle a záměry SVO nejsou převzaty ze stropu - je to záruka bezpečnosti celé naší země. Mír na našich hranicích je možný pouze tehdy, když se Ukrajina stane ruským regionem nebo okruhem," řekl Kadyrov.

Na začátku září vyšlo najevo, že ruský prezident Vladimir Putin připravuje novou ofenzívu na Ukrajině a odkládá jednání o konci války. Podle evropských zemí se jeho armáda pokusí o průlom v Pokrovské oblasti, kterou se jí nepodařilo dobýt více než rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko rozmístilo u města 100 tisíc vojáků. Dobytí Pokrovska otevře cestu do Slovjanska a Kramatorska, posledních velkých neokupovaných měst v Doněcké oblasti.

Putin výměnou za mír požaduje, aby Ukrajina zcela opustila Donbas, ale zároveň souhlasí se zmrazením fronty podél linie dotyku v Chersonské a Záporožské oblasti. Zelenskyj poznamenal, že splněním těchto podmínek válka neskončí: Rusko jednoduše využije získaná území jako odrazový můstek pro další ofenzívu.

"Pokud zítra nějakým způsobem opustíme Donbas, což se nestane, otevřeme Putinovi nechráněný prostor, vedle města Charkov s populací jeden a půl milionu. Zmocnil by se také průmyslového centra Dněpru," vysvětlil Zelenskyj. Prezident zdůraznil, že pokud se Putinovi podaří zmocnit se celé Ukrajiny, použije ji k útoku na Evropu.

Nyní Rusko kontroluje celkem 88 % Donbasu a 73 % Záporožské a Chersonské oblasti - asi 20 % území Ukrajiny. A navzdory ambiciózním plánům Putinova armáda postupuje velmi pomalu: v loňském roce se jí podařilo dobýt 1 % ukrajinského území a během letní ofenzivy v roce 2025 0,3 %.

Bývalý náčelník štábu obrany britských ozbrojených sil admirál Tony Radakin, který nedávno opustil svůj post, uvedl, že "kdyby se šnek začal 24. února 2022 plazit z Rostova na Donu, už by se plazil po celé Ukrajině a do té doby by prošel polovinou Polska – tak těžké je to pro Rusko". Podle Radakina, pokud bude Putin pokračovat ve válce stejným tempem, bude potřebovat dalších 4,4 roku, aby se zmocnil zbývajícího území čtyř regionů Ukrajiny.

Zdroj v ruštině: ZDE

