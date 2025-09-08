Kadyrov řekl, že pro dosažení míru se Ukrajina musí připojit k Rusku
8. 9. 2025
Na začátku září vyšlo najevo, že ruský prezident Vladimir Putin připravuje novou ofenzívu na Ukrajině a odkládá jednání o konci války. Podle evropských zemí se jeho armáda pokusí o průlom v Pokrovské oblasti, kterou se jí nepodařilo dobýt více než rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko rozmístilo u města 100 tisíc vojáků. Dobytí Pokrovska otevře cestu do Slovjanska a Kramatorska, posledních velkých neokupovaných měst v Doněcké oblasti.
Putin výměnou za mír požaduje, aby Ukrajina zcela opustila Donbas, ale zároveň souhlasí se zmrazením fronty podél linie dotyku v Chersonské a Záporožské oblasti. Zelenskyj poznamenal, že splněním těchto podmínek válka neskončí: Rusko jednoduše využije získaná území jako odrazový můstek pro další ofenzívu.
"Pokud zítra nějakým způsobem opustíme Donbas, což se nestane, otevřeme Putinovi nechráněný prostor, vedle města Charkov s populací jeden a půl milionu. Zmocnil by se také průmyslového centra Dněpru," vysvětlil Zelenskyj. Prezident zdůraznil, že pokud se Putinovi podaří zmocnit se celé Ukrajiny, použije ji k útoku na Evropu.
Nyní Rusko kontroluje celkem 88 % Donbasu a 73 % Záporožské a Chersonské oblasti - asi 20 % území Ukrajiny. A navzdory ambiciózním plánům Putinova armáda postupuje velmi pomalu: v loňském roce se jí podařilo dobýt 1 % ukrajinského území a během letní ofenzivy v roce 2025 0,3 %.
Bývalý náčelník štábu obrany britských ozbrojených sil admirál Tony Radakin, který nedávno opustil svůj post, uvedl, že "kdyby se šnek začal 24. února 2022 plazit z Rostova na Donu, už by se plazil po celé Ukrajině a do té doby by prošel polovinou Polska – tak těžké je to pro Rusko". Podle Radakina, pokud bude Putin pokračovat ve válce stejným tempem, bude potřebovat dalších 4,4 roku, aby se zmocnil zbývajícího území čtyř regionů Ukrajiny.
