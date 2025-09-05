Izraelské síly v pátek ráno zabily 30 lidí včetně sedmi dětí při útocích, které srovnaly se zemí části města Gaza
Izraelská armáda se při svém rozsáhlém útoku na město zaměřuje na vysídlené palestinské rodiny žijící ve stanech nebo provizorních přístřešcích v Gaze.
Ve čtvrti Tal al-Hawa Palestinci prohledávali trosky svých přístřešků po čtvrtečním izraelském útoku bezpilotních letadel.
Při útoku bylo zabito několik dětí, včetně syna a dcery Mahy Afany.
„Zkontrolovala jsem svého syna a našla ho ležet na zádech s krví tekoucí z nosu a krvácející z týlu. Začala jsem křičet a můj bratr přišel a vzal mi ho,“ řekla.
„Pak jsem se vrátila, abych zkontrolovala své druhé dítě, dceru Noor, a zjistila jsem, že je od hlavy až k patám zalitá krví.“
Ale když Palestinci prchají z města Gaza do jiných částí pásma, čelí také izraelským útokům.
Umm Nabil al-Aish přišla ve čtvrtek o své příbuzné při útoku na provizorní úkryty v Nuseiratu ve střední Gaze.
„Nechávají nás hladovět, zbavují nás vody, vyhánějí nás z domovů a zabíjejí naše děti, a to vše před zraky celého světa,“ řekla.
Izrael se při svých nárocích na Západním břehu opírá o „selektivní využití historie“
Izrael již anektuje okupovaný Západní břeh, ale „nemá velký zájem na formálním prohlášení“, řekl Al Jazeera profesor Lorenzo Kamel, který vyučuje historii mezinárodních vztahů na univerzitě v Turíně.
Řekl, že nedávné komentáře vysokých izraelských úředníků o anexi okupovaného Západního břehu jsou „normalizací nadřazenosti založené na selektivním využití historie“.
Řekl, že jejich pohled na historii předpokládá, že „historie regionu začala starověkými Izraelity a že veškerá dřívější i pozdější historie byla nějakým způsobem absorbována jimi, ale ... například Jericho, kde po tisíciletí vzkvétala natufská kultura, je staré 12 000 let, takže se jedná o velmi starou historii“.
„Pokud přijmeme tento druh narativu, měly by se například izraelské strany stáhnout z pobřežní oblasti od Ašdodu po Aškelon, která nemá nic společného s žádným starověkým ... formativním územím,“ řekl.
„Země mezi řekou Jordán a Středozemním mořem nepatřila v celé své historii jedinému národu, proto by měla být sdílená,“ řekl Kamel.
Kdo jsou izraelští osadníci?
Osadníci jsou izraelští občané, kteří nelegálně žijí na palestinském území.
Izrael začal budovat osady po dobytí Západního břehu, východního Jeruzaléma a pásma Gazy v šestidenní válce v červnu 1967.
Nyní žije více než 700 000 osadníků – 10 procent izraelské populace – v 150 nelegálních osadách a 128 předních stanicích rozložených po okupovaném Západním břehu a východním Jeruzalémě. Osady v Gaze byly Izraelem v roce 2005 rozebrány.
USA však Izraeli poskytují diplomatickou ochranu již desítky let a Washington důsledně využívá svého práva veta v OSN, aby Izrael ochránil před diplomatickým odsouzením.
Izraelští osadníci zranili při útoku poblíž Hebronu 20 Palestinců, včetně kojence
Agentura Anadolu přináší další podrobnosti o útoku izraelských osadníků na Palestince v oblasti Khallet al-Dabaa v oblasti Masafer Yatta jižně od Hebronu na okupovaném Západním břehu, o kterém jsme již informovali.
Palestinský aktivista Osama al-Makhmara agentuře Anadolu sdělil, že nejméně 20 Palestinců bylo zraněno poté, co v pátek brzy ráno desítky osadníků vtrhly do vesnice a zaútočily na obyvatele holemi a noži.
Uvedl, že mezi zraněnými byli starší lidé, děti a tříměsíční kojenec a že zranění sahala od modřin a zlomenin až po bodná zranění. Řekl, že devět lidí bylo převezeno do nemocnice na ošetření.
Khillet al-Dabaa byla opakovaně terčem izraelských osadníků a ozbrojených sil v rámci snah o vysídlení jejích obyvatel.
5. května izraelské úřady zbouraly 25 domů, zemědělských budov a studní ve vesnici s odůvodněním, že se jedná o „nelegální stavby“.
Izraelci v pátek pořádají po celé zemi protesty u příležitosti 700 dnů od útoků Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023 a požadují propuštění zbývajících zajatců v Gaze.
Aktivisté vyložili na zemi v telavivském takzvaném Hostages Square (Náměstí rukojmích) velký nápis „SOS“, zatímco před prezidentskou rezidencí v Jeruzalémě začala v 8 hodin ráno (5:00 GMT) demonstrace, informuje The Times of Israel. Očekávají se další protesty na jiných místech, které připomenou toto datum.
Skupina Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) uvedla, že minulý měsíc bylo v Izraeli zaznamenáno více než 300 protestů v reakci na izraelskou válku v Gaze – což je dosud nejvyšší počet a více než dvojnásobek oproti červenci.
Izraelské síly zatkly předsedu vesnické rady v Salfitu na Západním břehu
Izraelské síly provedly „rozsáhlou zatýkací akci“ ve městě Haris poblíž Salfitu na okupovaném Západním břehu, informovala agentura Wafa.
Během této kampaně izraelské síly zadržely předsedu vesnické rady Omara Samaru, místopředsedu vesnické rady Tayseera Kulaiba a „velký počet vesničanů“, jejichž domy prohledaly, uvedla agentura Wafa.
Jinde izraelské síly podle agentury Wafa také prohledaly rodinné domy ve městě Kalkílija, zřídily vojenskou kontrolní stanici a zatkly jednoho muže.
Jeremy Corbyn hostí dvoudenní neoficiální tribunál vo Gaze
Začíná druhý den neoficiálního tribunálu, který zkoumá údajnou spoluúčast Velké Británie na izraelských válečných zločinech v Gaze a který organizuje bývalý lídr labouristické strany a člen britského parlamentu Jeremy Corbyn.
Jeho závěry nebudou mít právní váhu, ale svědectví těch, kteří byli svědky utrpení v Gaze, jsou drsná.
Poslanci Labouristické strany varují Starmera před návštěvou izraelského prezidenta ve Velké Británii:
Izraelský prezident Isaac Herzog má příští týden navštívit Velkou Británii, což vyvolalo pobouření mezi poslanci Labouristické strany, kteří podle deníku The Guardian vyzývají premiéra Keira Starmera, aby se s návštěvnickou delegací nesetkal.
Podle britského deníku se Herzog ve Velké Británii očekává ve středu a ve čtvrtek. Účel jeho nepotvrzené návštěvy je stále nejasný.
Zdroje z Downing Street sdělily deníku The Guardian, že žádné schůzky s Herzogem nebudou potvrzeny až do příštího týdne. Poslanci za Labouristickou stranu však již Starmera vyzývají, aby se s ním nesetkal.
„Velká Británie uznala ‚reálné riziko‘ genocidy páchané Izraelem, takže pokud tato schůzka nebude o míru, jaký vzkaz tím vysíláme?“ napsala Sarah Champion, poslankyně za Labouristickou stranu a předsedkyně výboru pro mezinárodní rozvoj, v příspěvku na Twitteru.
Bývalý stínový ministr financí a labouristický poslanec John McDonnell uvedl, že je „zděšen rozhodnutím umožnit návštěvu naší země zástupci vlády, která systematicky zabíjí palestinské děti“.
Gaza je „v nejnebezpečnější fázi“ války, říká šéf sítě nevládních organizací
Amjad Shawa, ředitel palestinské sítě nevládních organizací v Gaze, řekl, že se obává, že svět si zvykne na scény izraelského násilí v pásmu Gaza.
„Nacházíme se v nejnebezpečnější fázi od začátku agrese proti palestinskému lidu,“ řekl.
„Obáváme se, že mezinárodní společenství si zvykne na scény zabíjení a hladovění dětí v pásmu Gazy a že zůstanou jen čísly ve zprávách.“
Spojené státy oznámily sankce proti třem významným palestinským lidskoprávním organizacím.
Washington uvalil sankce na Al-Haq, Palestinské centrum pro lidská práva (PCHR) a Al Mezan, protože pomáhaly Mezinárodnímu trestnímu soudu vyšetřovat obvinění z válečných zločinů spáchaných izraelskými úředníky v Gaze.
Vysoká představitelka EU označila izraelskou válku v Gaze za genocidu
Ve svém projevu na slavnostním zahájení akademického roku na univerzitě Sciences Po v Paříži se místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribera stala prvním členem komise bloku, který veřejně označil izraelskou válku v Gaze za genocidu.
„Genocida v Gaze odhaluje neschopnost Evropy jednat a mluvit jedním hlasem, i když se protesty šíří po evropských městech a 14 členů Rady bezpečnosti OSN volá po okamžitém příměří,“ řekla Ribera.
Ribera, druhá nejvyšší úřednice Evropské komise, v srpnu řekla, že izraelská válka v Gaze „velmi připomíná genocidu“, ale nezacházela tak daleko, aby ji za genocidu označila.
Gaza
Palestinci zraněni při útocích izraelských osadníků v Hebronu
Izraelští osadníci zaútočili na oblast Khallet al-Dabaa v oblasti Masafer Yatta, jižně od Hebronu, na okupovaném Západním břehu, a zranili nejméně tři Palestince, informují naši kolegové z Al Jazeera Arabic.
Izraelští osadníci také zaútočili na palestinské domy v oblasti Hamrush, východně od města Sa'ir, severně od Hebronu.
