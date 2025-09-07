Rober Reich: Trump prohrává
7. 9. 2025
This is Washington DC right now. A huge protest has broken out and they’re walking to the White House to stand up against the federal takeover. People are FED UP with Trump. pic.twitter.com/nTNroEfobH— Harry Sisson (@harryjsisson) September 6, 2025
Při cestách po celé zemi, kde propaguji svou novou knihu Coming Up Short (kterou si můžete objednat zde a audioknihu zde), pozoruji vlnu odporu proti Trumpovi.
Jeho ekonomika je katastrofální. Slíbil, že sníží ceny, ale ceny většiny zboží rostou. Ceny potravin prudce stoupají. Růst zaměstnanosti se zastavil. Americký průmysl se šest měsíců v řadě propadá.
Trumpovy preference v průzkumech klesají jako kámen.
Duch Jeffreyho Epsteina ho stále pronásleduje.
Nyní se snaží odvést pozornost od svých neúspěchů tím, že přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války a vyhrožuje okupací, ne-li válkou s Chicagem („Chicago brzy zjistí, proč se jmenuje ministerstvo války“, stálo včera v příspěvku Bílého domu).
Opravdu žijeme v té nejpitomější časové linii.
"PETE HEGSETH, MINISTR VÁLKY"
We are truly living in the dumbest timeline pic.twitter.com/20Tc4ieCPY— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 5, 2025
Většina Američanů však nechce federální vojáky ve svých městech a nechce válkychtivou Ameriku. Jeho imigrační razie jsou velmi nepopulární.
Moje odpověď Trumpovi jako hrdého obyvatele města Chicago: Jdi do prdele. Drž se dál od našeho města, ty fašisto.
My response to Trump as a proud resident of the city of Chicago: Go fuck yourself. Stay the hell out of our city, you fascist. pic.twitter.com/k1lPFXvf85— Mike Nellis (@MikeNellis) September 6, 2025
Obklopuje se patolízaly a poslušnými přisluhovači, kteří mu říkají jen to, jak skvěle si vede – každého, kdo mu řekne pravdu, propustí –, což znamená, že letí naslepo a neví, jak špatně si vede.
Trumpovo řádění nechtěně učí mnoho Američanů důležitosti věcí, které jsme kdysi považovali za samozřejmé: demokracie, právní stát, řádný proces, federalismus, systém brzd a protivah. Stejně jako hodnotu několika programů, které jsme považovali za samozřejmé, jako je Medicaid, potravinová pomoc a očkování dětí.
Nová skupina progresivních mladých kandidátů si získává přízeň voličů. Patří mezi ně Zohran Mamdani v New Yorku a kandidáti do Senátu Graham Platner v Maine, Dan Osborn v Nebrasce, Abdul El-Sayed v Michiganu a Nathan Sage v Iowě.
Federální soudy odvádějí chvályhodnou práci, když odmítají souhlasit s tím, co Trump chce. Jen za posledních 10 dní řekly ne Trumpovu záměru odejmout Kongresu pravomoc stanovovat cla, ne Trumpovu záměru zadržet finanční prostředky na výzkum na Harvardu, ne Trumpovu záměru propustit komisaře FTC, ne jeho snaze deportovat guatemalské děti, ne jeho záměru využít válečný zákon o nepřátelských cizincích k urychlení deportací a ne nasazení Národní gardy k vymáhání práva v Kalifornii.
Nechápejte mě špatně. Stále jsme ve velkém nebezpečí. Oválnou pracovnu obsadil sociopat. Jeho zvrácení přisluhovači Stephen Miller, Russell Vought, JD Vance, Pam Bondi a RFK Jr. způsobují strašlivé škody. Jeho podporovatelé v Kongresu z řad Republikánské strany se vzdali své integrity a líbají mu zadek, aby si udrželi své křeslo. Stále probíhá autoritářské, ne-li neofašistické převzetí moci v Americe.
Ale po celé Americe vidím náznaky obrovské reakce. Lidé povstávají. Američané to chápou. Náš boj – boj, který vy a já vedeme za demokracii, právní stát, sociální spravedlnost a slušnost – získává na síle.
Trump prohraje. My vyhrajeme.
