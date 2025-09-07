Proškrtáváme se v nákladech na obsluhu státního dluhu ze sto na sto čtyřicet miliard ročně
7. 9. 2025 / Boris Cvek
V prvních zářijových Otázkách V. Moravce byli jako hosté ministr Kupka (ODS), ministr Vlček (STAN) a poslanci Havlíček (ANO) a Fiala (SPD). Debatovalo se o státním rozpočtu. Ani slovo nepadlo o daních (jen Havlíček zmínil, že nějaká daňová reforma je nutná, ale tím asi myslel, soudě podle Babišových vyjádření, snížení korporátních daní), nota bene o tom, že v ČR jsou prakticky všechny daně nastavené brutálně a neudržitelně ve prospěch bohatých.
Obsluha státního dluhu má být letos sto miliard a za pár let sto čtyřicet miliard. To ale politici úspěšně zamluvili a moderátor to nevracel do debaty. Odkud tedy vzít peníze? Shoda je na škrtání státu a rušení byrokracie. Podle Havlíčka ale i to má své meze (pět procent ročně je prý maximum… spoléhám tedy na to, že jednou ve vysněné budoucnosti stát úplně zlikvidujeme, pak bude ráj). Velmi mě zaujalo, že podle něj lze ze šedé ekonomiky, kde je prý bilion korun, dostat maximálně třicet pět miliard (35!, to je opravdu směšné ve srovnání s tím, jak ANO dlouhodobě tento zdroj příjmů zdůrazňuje). Srovnejme si to s částkou, která chybí v návrhu rozpočtu na rok 2026 na dopravní infrastrukturu: šedesát miliard. Srovnejme si to s penězi na obsluhu dluhu nebo se sto padesáti miliardami – ano, už je to podle vyjádření ekonoma Münicha na ČRo Plus tak velké číslo – které vypustily ANO, ODS a SPD z rozpočtu při rušení superhrubé mzdy. Za tu dobu to stálo státní rozpočet už možná přes šest set (600) miliard korun, letos sto padesát a další rok nejméně tolik, další ještě více atd.
Fiala požadoval vyrovnaný rozpočet a navrhoval, jak jinak, za tím účelem zrušit green deal a snížit výdaje na obranu. Kritizoval zavedení inkluze ve školství, což je prý ten důvod, proč nemá vláda peníze na platy pro veřejnou sféru. Vlček chválil převedení nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol, prý to povede ke zvýšení jejich platů. Vlček a Kupka obecně vládu chválili, jak to jen šlo, Havlíček zase, jak to jen šlo, oponoval. Často se shodli: potřebujeme vyšší HDP (ani nejvyšší ambice nemíří ani k třem procentům), lepší podnikatelské prostředí, musíme investovat do lidí, mít špičkový výzkum a vzdělání. Podle Kupky a Vlčka to vláda dělá, Havlíček jim oponoval. Vlček dokonce našel odvahu mluvit o bydlení (asi jako lékař, který vás při operaci téměř zabije, vykládá o skvělých vyhlídkách na další zákrok). Havlíček veřejnost ujistil, že ANO se chce řídit platným zákonem, zavedeným současnou vládou, a na konci (!) příštího volebního období se dostane na plat pro učitele ve výši sto třicet procent průměrné mzdy. Ani Kupka, ani Vlček to nekomentovali. Ani tvrzení, že dnes je to jen sto devět procent a klesá to, jim nestálo za komentář.
Když moderátor vytrvale tlačil na to, kde se vezme šedesát miliard na dopravní infrastrukturu, Vlček s Kupkou mlžili. Vlček si chválil, že vláda peníze investuje, tedy neprožírá. Oba ministři dokázali zdůrazňovat nízkou nezaměstnanost, dobrý růst HDP (podle Havlíčka nezdravý, protože prý stojí na tom, že si lidé berou moc hypotéky… o šíleném nárůstu hypoték se mluví už delší dobu a jsou to asi právě ty peníze, které chybí v rozpočtu, protože se nedaní, místo toho ženou cenu nemovitostí nahoru), rating, bezpečnost, růst mezd, usnadňování života podnikatelům. Kupka tvrdil, že v zemi je pozitivní nálada. Asi vidí pozitivně, že extremisté a populisté nejspíše uspějí ve volbách… nebo tou „zemí“ myslí bohaté a chudí pro něj neexistují? Aha, ona vlastně u nás není chudoba. A proto samozřejmě ani bohatí. Orgie v braní hypoték jistě zachvátily celý národ, vždyť mzdy krásně rostou, nad očekávání!
