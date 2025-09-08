Buďme upřímní, jedná se o „Ministerstvo války“
8. 9. 2025
Výnos o změně názvu ministerstva obrany byl v pátek podepsán prezidentem Trumpem.
Tento krok vyžaduje schválení Kongresem a republikánský senátor Mike Lee (R-Utah) již předložil návrh zákona o změně názvu, který byl používán dříve, než byl v roce 1947 změněn.
„Během prvních 150 let historie naší armády Američané poráželi své nepřátele a chránili svou vlast pod vedením Ministerstva války,“ uvedl Lee v úterním tiskovém prohlášení.
Ministerstvo války bylo založeno v roce 1789 poté, co jej prezident George Washington vtělil do zákona, a dnes pod jeho hlavičkou působí všech pět složek americké armády: armáda, námořnictvo (spolu s námořní pěchotou), letectvo a nejnovější vesmírné síly, uvádí na webu Responsible Statecraft Jack Hunter.
Ministerstvo dohlíží také na 11 velkých bojových velitelství, včetně těch nejznámějších a nejaktivnějších: CENTCOM (oblast operací na Středním východě) a IndoPacom (Asie a Tichomoří).
„Dříve se jmenovalo Ministerstvo války a mělo silnější nádech,“ řekl Trump minulý týden v Oválné pracovně.
„Chceme obranu, ale chceme také útok,“ dodal. „S Ministerstvem války jsme vyhráli všechno. Vyhráli jsme všechno a myslím, že se k tomu budeme muset vrátit.“
Na první pohled mnoho pozorovatelů považovalo Trumpův slib za znamení jestřábího postoje této administrativy, přičemž někteří z levice a pravice reagovali na možnou změnu negativně. Zdá se také, že starý název koreluje s vítězstvím. Bohužel, kromě války v Perském zálivu většina Američanů považuje druhou světovou válku za poslední případ, kdy Amerika „vyhrála“ velkou válku.
Pro jiné, dokonce i pro neintervencionisty a realisty v oblasti zahraniční politiky, je změna názvu pouze výrazem upřímnosti.
Například libertariánská ikona Ron Paul v úterý napsala: „USA jsou od konce druhé světové války téměř neustále ve válce, takže není pravda, že by ‚ministerstvo obrany‘ bylo v jakémkoli smyslu obranným ministerstvem.“
„S ohledem na to nemusí být návrat k původnímu názvu Ministerstvo války místo Ministerstvo obrany nakonec tak špatný nápad – pokud budeme upřímní ohledně ostatních termínů souvisejících s vedením války,“ poznamenal Paul.
Bývalý republikánský kongresman zdůraznil, že změna názvu by mohla znovu zaměřit pozornost na ústavně legální způsob vedení války, a dodal, že pokračovat v pouhém nazývání tohoto ministerstva „ministerstvem obrany“ je jen „fraška“.
Patrick Jaicomo z libertariánského Institutu pro spravedlnost sdělil: „Zdá se, že prezident i já jsme pro obnovení původního názvu Ministerstva obrany: MINISTERSTVO VÁLKY.“
Dodal: „Vzhledem k tomu, jak málo vojenských intervencí USA bylo obranných, je to upřímný název. A možná to přiměje Američany přehodnotit rozpočet a činnost tohoto ministerstva.“
Korespondent Breaking Points James Li poznamenal: „Horká zpráva: Funkce moderní americké armády spočívá v podstatě v invazi do zemí, které nám nechtějí dát svou ropu, a v bombardování kohokoli, koho nám Izrael označí.“
„Takže ano, změna názvu na Ministerstvo války dává naprostý smysl,“ dodal Li.
Medea Benjamin z Code Pink souhlasí. „Jsem ráda, že Trump mění název Ministerstva obrany na Ministerstvo války, protože nikdy nešlo o obranu,“ napsala na Twitteru.
Když se začaly objevovat zprávy, že ke změně dojde, novinář a podcaster Glenn Greenwald napsal: „Je to mnohem upřímnější název.“
I ostatní se zdáli být rádi, že se konečně podařilo správně pojmenovat „Ministerstvo obrany“.
Dan Caldwell, bývalý poradce ministra obrany Petea Hegsetha, napsal: „USA se staly mnohem intervencionističtější mocností poté, co bylo v roce 1947 vytvořeno Ministerstvo obrany, které zahrnovalo Ministerstvo války (a námořnictvo). Přejmenování Ministerstva obrany na Ministerstvo války je pouze uznáním reality toho, jaká byla skutečná role Ministerstva obrany za posledních 80 let.“
Michael Vlahos, vedoucí pracovník Institutu pro mír a diplomacii, Caldwella podpořil a poznamenal: „Z dnešního pohledu by oficiální obnovení původního názvu mělo zbavit náš stát a armádu fíkového listu, že naše neustálé používání smrtící síly je nějakým způsobem v souladu se spravedlivou věcí „obrany.“
„Válka je zdravím státu,“ napsal proslulý progresivec Randolph Bourne z období první světové války. A Caldwell poznamenal, že pod Ministerstvem obrany se Amerika stala ještě více intervencionistickou v zahraničí.
Málokdo by mohl být naštvaný na pojem „obrana“, který je právem každého národa. Rétoricky je to inherentně pozitivní. Natolik, že je snazší nasadit vojáky, poslat zahraniční pomoc nebo utratit peníze doma ve jménu této myšlenky. Ve jménu této myšlenky se dá označit prakticky cokoli.
Ale „válka?“ Je to něco, do čeho by se USA měly zapojit? Neměl by být zapojen Kongres?
Pravdou je, že Amerika se po mnoho desetiletí zapojovala do mnoha válek, které byly všechny prezentovány jako „obrana“ národa, i když ve skutečnosti to tak nebylo, a existuje dokonce vládní úřad se stejným názvem, který tyto iluze posiluje.
Slova mají význam a mohou potvrzovat realitu. Ministerstvo obrany by se mělo opět nazývat Ministerstvem války, protože jím vždy bylo, a i nadále jím je.
