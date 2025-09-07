Podle londýnské policie bylo při protestu proti zákazu skupiny Palestine Action zatčeno téměř 900 lidí
Demonstrace v centru Londýna v sobotu vedla k 857 zatčením podle zákona o terorismu
BREAKING: Mike Higgins, a blind disabled man, was arrested under the Terrorism Act once again for holding a sign which says "I oppose genocide. I support Palestine Action" pic.twitter.com/5GLIu6VLzy— Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025
Celkem 890 zatčení bylo provedeno při sobotní demonstraci v centru Londýna proti zákazu protestní skupiny Palestine Action.
Policie sdělila, že zatčení byli předvedeni do přijímacího centra pro vězně ve čtvrti Westminster a ti, jejichž údaje bylo možné ověřit, byli propuštěni na kauci s povinností dostavit se v budoucnu na policejní stanici. Ti, kteří odmítli poskytnout své údaje nebo u nichž bylo zjištěno, že byli zatčeni, zatímco byli již na kauci, byli odvezeni do vazební věznice.
857 osob zatčených na základě zákona o terorismu bude vyšetřováno protiteroristickým velitelstvím Metropolitní policie.
Odhadem 1 500 osob se v sobotu zúčastnilo protestu na Parliament Square ve Westminsteru. Metropolitní policie odsoudila jako „netolerovatelné“ "násilí", kterému podle ní byli její policisté vystaveni, a uvedla, že byli „pěstmi a kopanci napadeni, popliváni a protestující na ně házeli předměty“.
Zástupkyně náměstka komisaře Claire Smartová, která vedla policejní operaci, v neděli řekla: „Ráda bych poděkovala všem policistům, kteří se podíleli na včerejší operaci, za jejich profesionalitu a neúnavnou práci navzdory úrovni násilí, kterému čelili.
„Násilí, s nímž jsme se během operace setkali, bylo koordinováno a prováděno skupinou lidí, z nichž mnozí nosili masky, aby skryli svou totožnost, a jejichž záměrem bylo vyvolat co největší nepořádek. Mnoho z těchto osob bylo nyní zatčeno a začali jsme připravovat obvinění.
„Kontrast mezi touto demonstrací a ostatními protesty, které jsme včera hlídali, včetně pochodu Palestinské koalice, kterého se zúčastnilo asi 20 000 lidí, byl markantní. Svou podporu nějaké věci můžete vyjádřit, aniž byste se dopustili trestného činu podle zákona o terorismu nebo sklouzli k násilí a nepokojům, a mnoho tisíc lidí to v Londýně každý týden dělá.
Máme povinnost prosazovat zákon bez strachu a bez ohledu na osobu. Pokud někdo veřejně prohlašuje, že má v úmyslu spáchat trestný čin, nemáme jinou možnost, než na to odpovídajícím způsobem reagovat.“
Organizátoři protestu, skupina Defend Our Juries (DOJ), uvedli, že shromáždění bylo pokojné, a vyzvali novou ministryni vnitra Shabanu Mahmoodovou, aby zrušila „nevymahatelný“ zákaz organizace Palestine Action.
Mluvčí řekl: „1 500 lidí, kteří zcela pokojně vzdorují zákazu a tiše a důstojně drží kartonové cedule, vysílá nové ministryni vnitra při jejím nástupu do funkce jasný a silný vzkaz: takový nespravedlivý zákon, který veřejnost nepřijme, bude muset být nevyhnutelně zrušen. Tyto masové projevy vzdoru budou pokračovat, dokud nebude zákaz zrušen.“
V neděli ministr obrany John Healey uvedl, že Mahmoodová bude vůči Palestine Action „stejně tvrdá“ jako její předchůdkyně Yvette Cooperová, která v pátek v rámci reorganizace kabinetu Keira Starmera přešla na ministerstvo zahraničí.
„Pokud chceme v této zemi zabránit dvojímu systému policie a spravedlnosti, musí mít porušení zákona následky,“ řekl Healey. „To se stalo včera a já, my, téměř všichni sdílíme utrpení, když vidíme záběry z Gazy, bolest, když vidíme uměle vyvolaný hlad, a lidem, kteří chtějí vyjádřit své obavy a protestovat, tleskám. To ale neznamená, že to musí spojovat s podporou Palestine Action, zakázané skupiny.“
