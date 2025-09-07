Izrael zničil druhou výškovou budovu v Gaze a armáda zabila dalších 56 Palestinců, včetně lidí hledajících humanitární pomoc
7. 9. 2025
Israeli forces destroyed Al Sousi Tower in Gaza City, reportedly only 30 minutes after its residents were warned.— TRT World (@trtworld) September 6, 2025
The army announced plans to target multiple high-rise buildings in the coming days and ordered residents, many of whom are taking refuge in the densely populated… pic.twitter.com/1HKKSSNWDp
Obyvatelé svědčí, že armáda jim dala 20 minut na evakuaci 15patrové budovy před útokem, počet obětí není jasný
Izraelský útok zničil výškovou budovu v Gaze – druhou za dva dny – zatímco armáda požadovala, aby se obyvatelé přestěhovali do takzvané humanitární zóny na jihu území, a zabila nejméně dalších 56 Palestinců, včetně těch, kteří hledali pomoc.
Izrael v sobotu vydal varování k evakuaci dvou výškových budov v Gaze a okolních stanů. Avichay Adraee, mluvčí armády, bez poskytnutí důkazů tvrdil, že budovy byly terčem útoku, protože Hamás měl uvnitř nebo v jejich blízkosti infrastrukturu. Krátce poté Adraee oznámil, že armáda zasáhla jednu z budov.
Hamas označil tato tvrzení za „nepodložené lži“ a uvedl, že výškové budovy byly obytné věže.
Obyvatelé Sousi Tower, prominentní 15patrové budovy, řekli agentuře Associated Press, že izraelská armáda jim dala asi 20 minut na to, aby si vzali své věci a utekli, než válečná letadla budovu srovnala se zemí.
„Najednou jsme seděli doma a lidé začali křičet,“ řekla obyvatelka Aida Abu Kas a vzpomínala na paniku a zmatek, který se šířil budovou. „Někteří říkali, že je to lež, jiní, že je to pravda. Vyšli jsme ven a nevěděli, co dělat.“
O obětech zatím nejsou k dispozici žádné informace.
Izraelský ministr obrany Israel Katz zveřejnil video, na kterém je vidět, jak se Sousi Tower hroutí v obrovském oblaku kouře, a přidal k němu slova: „Pokračujeme.“
Byl to druhý věžák zničený během několika dní. V pátek Izrael zasáhl věžák Muštaha, místní dominantu, ve které bydlely desítky rodin, s tvrzením, že ji militanti Hamásu používali k pozorování, aniž by poskytl jakékoli důkazy. Hamás tato tvrzení popřel.
Mluvčí civilní obrany v Gaze Mahmud Bassal řekl agentuře AFP, že v sobotu bylo izraelskou palbou zabito 56 Palestinců, včetně 19 v blízkosti centra pro distribuci pomoci na severu.
Izraelská armáda, kterou kontaktovala agentura AFP, požádala o přesné časové údaje a souřadnice, aby mohla zprávy prověřit.
Armáda také vydala takzvaná „evakuační varování“ civilistům v určitých oblastech města Gaza, protože před plánovanou pozemní ofenzívou provedla další útoky. Izrael již několik týdnů vyhrožuje novým útokem na největší město v tomto území, aniž by stanovil časový harmonogram.
Zintenzivnila letecké údery a pozemní operace na okraji města, což vyvolalo obavy, že by se již tak zoufalá situace mohla ještě zhoršit. Kromě každodenního bombardování a střílení Palestinců způsobila izraelská blokáda také hladomor.
V sobotu izraelská letadla shazovala na západní čtvrti tisíce letáků, v nichž vyzývala obyvatele k evakuaci, uvedli svědci a novinář AFP.
Obyvatelé města Gaza uvedli, že podle nich není velký rozdíl, zda zůstanou, nebo utečou.
„Někteří říkají, že bychom měli evakuovat, jiní, že bychom měli zůstat,“ řekl 48letý Abdel Nasser Mushtaha. „Ale všude v Gaze dochází k bombardování a umírání,“ dodal s poukazem zejména na útoky na al-Mawasi.
„Pro nás už to nemá žádný význam,“ řekla jeho dcera Samia Mushtaha (20). „Kamkoli jdeme, pronásleduje nás smrt, ať už v podobě bombardování, nebo hladu.“
Izrael vyzval Palestince, aby se přestěhovali do al-Mawasi na jihu, pusté oblasti, kterou na začátku války označil za bezpečnou zónu. Od té doby však na tuto oblast opakovaně útočí. V úterý bylo při izraelském útoku na al-Mawasi zabito nejméně devět lidí, včetně pěti dětí, které stály ve frontě na vodu.
Izrael čelí rostoucímu domácímu i mezinárodnímu tlaku, aby ukončil téměř dvouletou válku, při které bylo podle ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 63 000 Palestinců, převážně civilistů. Toto číslo nezahrnuje desítky tisíc lidí, kteří jsou pravděpodobně pohřbeni pod troskami nebo zabiti nepřímými důsledky války.
V sobotu večer se v Tel Avivu a Jeruzalémě konaly demonstrace tisíců lidí, kteří požadovali příměří a dohodu o propuštění rukojmích. V Tel Avivu demonstranti rozvinuli obrovský transparent s nápisem: „Prezidente Trumpe, zachraňte rukojmí!“
V pátek Trump v Bílém domě řekl, že Spojené státy vedou s Hamásem jednání o zajatcích držených v Gaze. „Jsme v velmi intenzivních jednáních s Hamásem,“ řekl.
Hamás minulý měsíc souhlasil s návrhem na dočasné příměří a postupné propuštění rukojmích, ale Izrael požaduje, aby militantní skupina propustila všechny rukojmí najednou, odzbrojila se a vzdala se kontroly nad Gazou, mimo jiné.
Zdroj v angličtině ZDE
