Poslušně hlásím: vydělal jsem nula korun!

6. 9. 2025 / Jan Molič

Byrokratický stát nutí naši zahrádkářskou kolonii utratit 40 tisíc korun ročně za účetní. Kdybychom si za to koupili motyky, můžeme okopat půl republiky. Před deseti lety, když jsem začal dělat předsedu, stačila na účetnictví paní s blokem a tužkou. Dnes? Nestačí ani jedna účetní. Musíme mít dvě: běžnou (20 tisíc ročně) a nově hledáme mzdovou (dalších 20 tisíc). Jen proto, že stát chce notifikace – sociálce, pojišťovnám, cizinecké správě. Abychom ušetřili, zkoušeli jsme účetní software rozchodit sami, ale ani po čtyřech víkendech jsme ty notifikace nedali. Má dáti – nedal.

Totiž digitalizace po česku je spíš upgrade klasické pošty. Normální digitální služba má API – pošlete data, hned víte výsledek. Český stát má datovku. Pošlete XML a čekáte. Den, dva. Pak, opět do datovky, přijde zpráva s XML, jejímž obsahem je „ID – error“. Bez bližší specifikace, proč věc selhala. (Děkujeme za spolupráci, odlaďte si to sami!)

Hlášení DPP musí posílat všichni. Zahrádkářské kolonie, spolky, neziskovky. Každý měsíc, každého brigádníka, i kdyby nic nevydělal, a to jen proto, že má dlouhodobou smlouvu. Jenže vy nechcete někomu vystavovat šestkrát ročně DPP na měsíc a pokaždé ho nahánět, aby vám novou smlouvu podepsal. Každý podpis, každé „předání klíčů od brány“ totiž stojí čas. Musíte někde být a na někoho čekat, a dotyčný se obvykle zpozdí jen o dvacet minut.

Efektivita? Spíš efektivní ztráta času

 Nemůžu si pomoct, nepozoruji, že by stát díky té byrokracii vybíral víc peněz. Naopak pozoruji, že schodek rozpočtu je o řád vyšší než před deseti lety, kdy na účetnictví stačila paní s blokem a tužkou. 

Zatímco stát nyní ví o každém brigádníkovi, bitcoiny na ministerstvu tečou, miliardové zbrojní zakázky se podepisují a Babiš už slibuje dát to všechno dohromady, čili přibude ještě EET. Holt když státu teče do bot a směřuje k dluhové brzdě (a bankrotu), bude mít snahu vymlátit peníze z lidí. Samozřejmě se začne odspodu.

Mám navíc pocit, že digitalizace v ČR není o efektivitě, ale právě o sběru dat. Kdyby šlo notifikovat počasí, tak bychom to museli posílat taky. Zřejmě je to zlatý důl pro softwarové firmy, které jsou zaháčkovány na nejrůznějších ministerstvech. Každý update, každá vyhláška = další faktura za softwarové služby. Tady taky tečou miliardy, a to zcela bez povšimnutí, protože software není vidět.

Když se ministr Bartoš pokusil prorazit systém bez pijavic – bum. Stavební řízení, které tou dobou už fungovalo, sice špatně, přesto fungovalo – nyní nefunguje vůbec. A nebude až do roku 2028. Tipněte si: bude to pak zase nějaké XML v datovce? Nebo XML v PDF ve Wordu v datovce? A rozhodnutí vám přijde mailem ve formátu „odkaz na úschovnu ke stažení v zip“?

