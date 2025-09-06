Poslušně hlásím: vydělal jsem nula korun!
6. 9. 2025 / Jan Molič
Totiž digitalizace po česku je spíš upgrade klasické pošty. Normální digitální služba má API – pošlete data, hned víte výsledek. Český stát má datovku. Pošlete XML a čekáte. Den, dva. Pak, opět do datovky, přijde zpráva s XML, jejímž obsahem je „ID – error“. Bez bližší specifikace, proč věc selhala. (Děkujeme za spolupráci, odlaďte si to sami!)
Hlášení DPP musí posílat všichni. Zahrádkářské kolonie, spolky, neziskovky. Každý měsíc, každého brigádníka, i kdyby nic nevydělal, a to jen proto, že má dlouhodobou smlouvu. Jenže vy nechcete někomu vystavovat šestkrát ročně DPP na měsíc a pokaždé ho nahánět, aby vám novou smlouvu podepsal. Každý podpis, každé „předání klíčů od brány“ totiž stojí čas. Musíte někde být a na někoho čekat, a dotyčný se obvykle zpozdí jen o dvacet minut.
Efektivita? Spíš efektivní ztráta času
Nemůžu si pomoct, nepozoruji, že by stát díky té byrokracii vybíral víc peněz. Naopak pozoruji, že schodek rozpočtu je o řád vyšší než před deseti lety, kdy na účetnictví stačila paní s blokem a tužkou.
Zatímco stát nyní ví o každém brigádníkovi, bitcoiny na ministerstvu tečou, miliardové zbrojní zakázky se podepisují a Babiš už slibuje dát to všechno dohromady, čili přibude ještě EET. Holt když státu teče do bot a směřuje k dluhové brzdě (a bankrotu), bude mít snahu vymlátit peníze z lidí. Samozřejmě se začne odspodu.
Mám navíc pocit, že digitalizace v ČR není o efektivitě, ale právě o sběru dat. Kdyby šlo notifikovat počasí, tak bychom to museli posílat taky. Zřejmě je to zlatý důl pro softwarové firmy, které jsou zaháčkovány na nejrůznějších ministerstvech. Každý update, každá vyhláška = další faktura za softwarové služby. Tady taky tečou miliardy, a to zcela bez povšimnutí, protože software není vidět.
Když se ministr Bartoš pokusil prorazit systém bez pijavic – bum. Stavební řízení, které tou dobou už fungovalo, sice špatně, přesto fungovalo – nyní nefunguje vůbec. A nebude až do roku 2028. Tipněte si: bude to pak zase nějaké XML v datovce? Nebo XML v PDF ve Wordu v datovce? A rozhodnutí vám přijde mailem ve formátu „odkaz na úschovnu ke stažení v zip“?
