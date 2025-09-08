Porodnost v Bělorusku za 8 let klesla o 50 %

8. 9. 2025

Nejistoty vyvolané Putinovou válkou na Ukrajině vedly k pokles porodnosti v obou zemích, kterých se to bezprostředně týká. Také počet narozených v Bělorusku, zemi, která není na stejné úrovni války s cizím státem, se od roku 2016 snížil o 50 %.

Vývoj, který je paralelní k tomu, co se stalo na Ukrajině, přivádí Bělorusko k poklesu počtu obyvatel o 50 % do roku 2100. Je produktem jak rychlé urbanizace běloruského obyvatelstva, represivní politiky Alexandra Lukašenka a nejistoty, kterou vytvořil.

Tato čísla vyšla najevo, když byl Minsk nucen uzavřít porodnice po celé zemi v důsledku poklesu počtu narozených dětí. V roce 2016 se narodilo 117 000 dětí. V loňském roce, hlásí úředníci, jich bylo necelých 59 000.

Zdroj v ruštině: ZDE

