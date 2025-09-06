Trumpova politika je jen kouř a zrcadla
6. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 4 minuty
Pozorovat politiku Donalda Trumpa je jako sledovat kouzelníka, který ovládl umění velkolepého gesta, ale zapomněl pointu celého triku. S hůlkou mává s ohromující vervou, plášť dramaticky rozevlaje, ale králík z klobouku nikdy nevykoukne. Místo toho publikum zírá do prázdného klobouku, zatímco kouzelník už se přesunul na další pódium a předchozí trik prohlašuje za obrovský, historický úspěch.
Tento vzorec, tak názorně ilustrovaný v posledních týdnech, je víc než jen záležitost diplomatické neschopnosti; je to podstata politické filozofie, kde je image akce nekonečně cennější než akce sama. Od chladného divadla summitu na Aljašce s Vladimirem Putinem až po výbušné, zrnité video zásahu proti lodi u Venezuely jsme svědky prezidentství, které se vede jako nepřetržitá reality show, kde jsou ratingy – ať už v podobě televizního podílu nebo lajků na sociálních sítích – jediným skutečným měřítkem úspěchu.
Vezměme si sekvenci událostí s Ruskem. Trump nyní dovolil Vladimiru Putinovi, aby „smetl sedm termínů“ ohledně Ukrajiny. Každý termín – ten nejnovější byl strohý ultimátum na „10–12 dní“ s hrozbou „100% cel“ – byl oznámen s halasem cirkusového ředitele. Média poctivě hlásila, že prý už konečně o něco jde, titulky burácely a svět se bál. A pak… nic. Termín prošel, hrozba vyprchala, nahrazena nabídkou „dalších pár týdnů“. Substance diplomacie – ta úmorná, nevděčná práce vyjednávání, vyvíjení tlaku a kompromisů – byla obětována spektáklu samotné hrozby.
Summit v Anchorage byl pro tuto politiku iluze dokonalým divadýlkem. Světová média rozebírala řeč těla obou lídrů, pevnost potřesení rukou, Trumpovo tleskání Putinovi, stoické výrazy proti kulisám aljašské divočiny. Trump vystoupil, aby rozhovory označil za „velmi produktivní“ a tvrdil, že většina problémů byla vyřešena. Byla to mistrovská ukázka vyhlášení vítězství a pohybu vpřed. Za necelý týden substance reality znovu brutálně promluvila: Rusko zahájilo jeden ze svých nejtěžších útoků na Ukrajinu za poslední týdny. Úspěchy summitu se ukázaly jako přelud, jako performance nastavená pro kamery, která nezměnila v konkrétní situaci absolutně nic.
Tato závislost na vizuálním, bezprostředním a senzačním nachází svůj nejvíce znepokojující výraz v incidentu s venezuelským člunem. Zde bylo médiem video na Truth Social a poselství nás mělo oslovit emocionálně a silně: rychlý člun, údajné drogy, exploze. Byl to klip určený k virálnímu šíření, ukázka syrové síly pro základnu, která touží po demonstracích americké síly. Ale stejně jako u Putinových termínů se image pod tíhou substance rychle rozpadá.
Právní zdůvodnění Trumpa pro to, co experti považují za možná mimosoudní zabití jedenácti lidí bylo, mírně řečeno, „chaos“. Bylo dáno nesourodě dohromady z různých právních slovníků – označení za teroristy, pravomoci článku II, sebeobrana – v zoufalé snaze přesvědčit svět. (Pozn. red. Vyskytuje se kritika, že vůbec nešlo o loď pašující drogy, protože na palubě bylo příliš mnoho lidí - pašeráci drog naplňují loď stoprocentně kontrabandem a pro jedenáct lidí by tam prostě nebyl místo.) Přiznání, že loď šlo zachytit, pak místo toho ji zničit, naprosto podkopává tvrzení o vojenské nutnosti. Odhaluje, že čin nebyl posledním prostředkem státnického umění, ale prvním prostředkem propagandy – dramatický speciální efekt pro nasazení n sociálních sítích.
To je ta děsivá podstata Trumpovy metody: redukce státní moci na nástroj pro generování materiálu pro sociální sítě. Složitý, morálně problematický mechanismus vlády – práva, diplomacie, vojenského angažmá – je zbaven substance a jeho účel je změněn - cílem je vytváření působivých vizuálů. Hrozba cel není skutečným nástrojem ekonomické státní správy, ale titulkem. Summit není fórem pro jednání, ale příležitostí pro fotografie. Vojenský úder není vážným rozhodnutím poslední instance, ale videoklipem k publikování online.
Velké nebezpečí spočívá v tom, že toto vládnutí skrze spektákl vytváří svět neustálé nestability bez rozuzlení. Drží spojence trvale v nerovnováze a protivníky jako Putina trvale ujištěné, že si mohou dělat, co chtějí. Proč by měl Kreml brát Trumpovy hrozby vážně, když historie ukazuje, že jsou pouhým předstupněm k ústupu nebo rozptýlení? Trump nehraje složitou šachovou partii; je hráčem v úplně jiné hře, kde jediným tahem je uchvátit pozornost a jediným vítězstvím je zítřejší zpravodajský cyklus.
423
Diskuse