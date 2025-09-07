Keir Starmer má „zákonnou povinnost zastavit genocidu v Gaze“, říká Greta Thunberg
7. 9. 2025
Aktivistka promluvila na palubě flotily s humanitární pomocí, která má do území doručit potraviny, kojeneckou výživu a zdravotnické potřeby
Keir Starmer musí splnit svou „zákonnou povinnost jednat, aby zabránil genocidě“, řekla Greta Thunberg během cesty na palubě flotily s humanitární pomocí směřující do Gazy.
Švédská aktivistka uvedla, že podle mezinárodního práva „velmi chybí ti, kteří mají zákonnou povinnost zasáhnout“, a vyzvala britského premiéra před potenciálním setkáním s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, které se má konat tento týden.
Ve zprávě adresované Starmerovi, kterého jeho vlastní poslanci vyzývají, aby se ve středu nesetkal s izraelským prezidentem, Thunbergová uvedla: „Slova, kterými budeme popisovat lidi, kteří stojí na špatné straně historie, podporují nebo páchají válečné zločiny, tato slova ještě neexistují, tyto urážky ještě neexistují, ale budeme je používat vůči lidem, jako je [Starmer].“
Řekla, že lidé po celém světě „probouzejí“ k tomu, co se děje palestinskému lidu, a odmítají „sledovat živý přenos genocidy“.
„Viděli jsme, jak se civilisté po celém světě bouří, ale chybí ti, kteří mají zákonnou povinnost zasáhnout,“ řekla. „Tyto vlády, tito lidé u moci, mají zákonnou povinnost jednat, aby zabránili genocidě a nepodporovali apartheidový režim.“
Úřad britského premiéra odmítl potvrdit, zda má premiér v úmyslu setkat se s Herzogem, na kterého upozornili soudci Mezinárodního soudního dvora poté, co obvinil „celý národ“ Palestiny z útoku na Izrael 7. října 2023.
Mluvčí britské vlády uvedl: „Od prvního dne je tato vláda jasně přesvědčena, že je nutné dosáhnout okamžitého příměří, propuštění všech rukojmích krutě zadržovaných Hamásem, lepší ochrany civilistů, výrazně větší pomoci trvale směřující do Gazy a cesty k dlouhodobému míru a stabilitě.
Jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého míru a bezpečnosti pro Palestince i Izraelce, je politické řešení, a proto spolupracujeme s partnery na vytvoření rámce pro mír, který se bude zabývat správou věcí veřejných, bezpečností, humanitární pomocí a politickými reformami.
Odsoudili jsme kroky vlády Netanjahua, včetně rozšíření vojenských akcí v Gaze a žalostně nedostatečné poskytování pomoci, a budeme i nadále naléhat, aby změnila kurz, zavázala se k příměří, zrušila omezení pomoci a usilovala o řešení spočívající ve dvou státech.“
K Thunbergové se připojily stovky aktivistů tvořících Global Sumud Flotilla na misi právní pomoci do Gazy, kde civilisté čelili „hladomoru, čistému a jednoduchému“, varovala minulý měsíc OSN.
Je to druhá mise pomoci, které se zúčastnila, poté co byla v červnu unesena z mezinárodních vod spolu s ostatními 12 členy posádky lodi Madleen izraelskými úřady, asi den předtím, než měli dorazit do Gazy.
Flotila, která je součástí Freedom Flotilla Coalition a od roku 2008 posílá do tohoto území lodě s humanitární pomocí, má za cíl doručit potravinové balíčky, kojeneckou výživu a zdravotnické potřeby a také upoutat pozornost veřejnosti na Gazu, kde od začátku války Izrael zabil nejméně 63 633 Palestinců.
Jejich bezpečnost není zaručena, protože při předchozích misích bylo zabito nejméně 10 aktivistů a mnoho dalších bylo zraněno.
Yasemin Acar, německá aktivistka, která byla na palubě lodi Madleen s Thunbergovou a je součástí současné mise, řekla: „Mnoho lidí po celém světě může říkat, že se jedná o sebevražednou misi a že jdeme do jámy lvové, což je pravda. Vidíme, co dělají Palestincům.
Thunberg souhlasila, že existuje možnost, že by mohli být zabiti, a řekla, že Izrael byl oprávněn jednat nelegálně kvůli absenci reakce ze strany mezinárodního společenství.
Řekla: „Pokud bychom vycházeli z mezinárodního práva a zdravého rozumu, a dokonce i z nejzákladnějších humanitárních hodnot, pak není absolutně žádný důvod, aby nás Izrael napadl. Ale opět jsme viděli, že Izrael se považuje za výjimku z mezinárodního práva a svět mu do značné míry umožňuje jednat, jak se mu zlíbí, bez jakýchkoli závažných důsledků.“
Thiago Ávila, brazilský aktivista, který byl také na palubě lodi Madleen a je součástí současné flotily, řekl, že mise nejsou bezpečnější, ale že to, co je chrání před smrtí, jsou oči mezinárodního společenství. „Důvod, proč žádáme lidi, aby sdíleli misi [na sociálních médiích], je ten, že nám to přináší viditelnost, ne proto, že by nás Izrael nechtěl zabít – protože s námi chce udělat to samé, co dělá Palestincům –, ale proto, že si nemůže dovolit zaplatit politickou cenu za to,“ řekl.
„V současné době vidíme, že svět této misi věnuje pozornost, protože víme, jak naléhavá je situace v Gaze, ale také proto, že svět je unavený pohledem na děti umírající hlady, na bombardování nemocnic, úkrytů, škol a domů.“
Thunbergová, která se v roce 2019 stala nejmladší osobností roku časopisu Time a byla pětkrát nominována na Nobelovu cenu míru za svůj aktivismus v oblasti klimatu, řekla: „Myslím, že ze slov a činů lidí po celém světě je zcela jasné, že toto [hnutí] má celosvětovou podporu.
„Víme, že svět nestojí na straně válečných zločinců. A víme, že každý den, když vidíme další záběry z Gazy, vidíme neuvěřitelně statečné novináře, kteří riskují své životy, aby informovali o zvěrstvech, která se tam dějí. Lidé se probouzejí.“
Proti Izraeli bylo vzneseno mnoho obvinění z válečných zločinů, jako je vyhladovění a úmyslné zabíjení civilistů, včetně humanitárních pracovníků a zdravotníků. Kromě toho bylo v Gaze za posledních 22 měsíců zabito nejméně 248 novinářů.
Thunbergová řekla, že někteří lidé dříve nevěděli, co se v Gaze děje, ale že „už nemáme to privilegium říkat, že jsme o tom nevěděli, protože každý den vidíme záběry z Gazy, kde děti hladoví a rodiče hledají pod troskami chybějící části těl svých dětí“.
„Každý, kdo má alespoň trochu lidskosti a zdravého rozumu, vidí, že pro nic z toho neexistuje absolutně žádné ospravedlnění, bez ohledu na to, jak absurdní vymyšlené argumenty Izrael používá,“ řekla.
