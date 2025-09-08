Osmdesát osm poštovních operátorů přestalo posílat poštu do USA kvůli clům
8. 9. 2025
Poštovní provoz do Spojených států se propadl o více než 80 % poté, co Washington zavedl nové tarify, přičemž 88 operátorů po celém světě zcela nebo částečně pozastavilo služby, uvedla v sobotu Světová poštovní unie.
UPU, agentura OSN pro poštovní spolupráci, pracuje na "rychlém vývoji nového technického řešení, které pomůže znovu dostat poštu do Spojených států," uvedl v prohlášení její generální ředitel Masahiko Metoki.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa koncem července oznámila, že od 29. srpna ruší osvobození od daně pro malé zásilky vstupující do Spojených států.
Tento krok vyvolal vlnu oznámení od poštovních služeb, včetně Austrálie, Británie, Francie, Německa, Indie, Itálie a Japonska, že většina zásilek směřujících do USA již nebude přijímána.
UPU uvedla, že data vyměněná mezi poštovními operátory prostřednictvím její elektronické sítě ukázala, že provoz do Spojených států klesl 29. srpna o 81 % ve srovnání s předchozím týdnem.
"Kromě toho 88 poštovních operátorů informovalo UPU, že pozastavili některé nebo všechny poštovní služby do USA, dokud nebude implementováno řešení," uvádí se ve zprávě.
Mezi ně patřila německá Deutsche Post, britská Royal Mail a dva operátoři v Bosně a Hercegovině.
UPU se sídlem ve švýcarském hlavním městě Bernu byla založena v roce 1874 a zahrnuje 192 členských států. Stanovuje pravidla pro mezinárodní výměnu pošty a vydává doporučení ke zlepšení služeb.
