Více než 7 000 dětí mladších pěti let v Gaze muselo být během dvou týdnů léčeno na podvýživu
6. 9. 2025
Unicef očekává, že celkový počet nových pacientů za srpen překročí 15 000, což je více než sedminásobek únorového počtu
Statistiky ukazují, že více než 7 000 dětí mladších pěti let bylo za pouhé dva týdny minulého měsíce zařazeno do programů léčby akutní podvýživy v klinikách provozovaných UNICEF v Gaze.
Celkový počet za srpen je v současné době sestavován UNICEFem, ale očekává se, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek únorového počtu.
Minulý měsíc byl v Gaze, na severu zdevastovaného území, vyhlášen hladomor, ale další města dále na jihu „rychle dohánějí“, uvedli představitelé agentury.
„Na místě je zcela zřejmé, že lidé hladoví, že v Gaze propuká hladomor a že Deir al-Balah a Khan Younis [dvě jižní města v Gaze] nejsou daleko za ním,“ uvedla Tess Ingram, mluvčí UNICEF, která v posledních dnech pobývala v Gaze.
Ingramová uvedla, že mluvila s podvyživenou matkou, která nebyla schopna kojit své podvyživené osmiměsíční dítě.
„Ona a její manžel se dělili o jednu misku rýže denně. Situace je strašná,“ dodala Ingramová.
Gaza City, kdysi rušné obchodní a kulturní centrum, je nyní terčem nové izraelské ofenzívy, která hrozí vysídlením více než milionu obyvatel. Izraelští představitelé popsali město jako údajnou „baštu“ Hamásu.
Izraelská armáda nařídila Palestincům, aby před útokem opustili město a odešli na jih, ale nestanovila žádný časový harmonogram ofenzívy, o které již dříve uvedla, že nebude oznámena předem.
Ofenzíva hrozí vysídlením stovek tisíc Palestinců oslabených téměř dvěma lety bombardování, podvýživou a nyní i hladomorem. Mnozí z nich již byli vysídleni, někteří opakovaně, a někteří obyvatelé města Gaza uvedli, že to již znovu nebudou snášet.
V květnu Izrael uvolnil dvouměsíční úplnou blokádu dodávek do Gazy, ale zásoby zůstávají nedostatečné.
Agentury OSN se snaží překonat obrovské logistické potíže, pokračující izraelská omezení a byrokratické překážky, aby mohly zásobovat malý počet komunitních kuchyní a pekáren, zatímco soukromé komerční nákladní vozy přepravují omezené množství rýže, cukru, instantních nudlí a dalších suchých potravin. Čerstvá zelenina je vzácná a stojí až 50 dolarů za kilo, což si málokdo může dovolit.
„Příběh je vždy stejný – jedna miska denně z komunitní kuchyně, téměř vždy čočka nebo rýže, kterou si rozdělí celá rodina, rodiče nejí, aby se najedly děti. Žádné živiny. Žádné jiné možnosti – pomoc je vzácná a na trhu je všechno příliš drahé,“ řekl Ingram.
Obyvatelé popisují, že stojí před „nemožnou volbou“: zůstat v provizorních domovech v Gaze a doufat, že přežijí možný izraelský útok, nebo uprchnout do přeplněných pobřežních oblastí, kde je málo místa a téměř žádné služby, zásoby vody nebo zdravotní péče.
Pracovníci humanitární pomoci v al-Mawasi, hlavní pobřežní zóně určené Izraelem pro ty, kteří prchají z města Gaza, říkají, že na písečných dunách a polích jsou již stovky tisíc vysídlených lidí. Pozemek o velikosti stanu na jakékoli volné půdě stojí v přepočtu 300 dolarů měsíčně a pro nově příchozí je zde málo místa.
„Zásoby vody jsou nedostatečné, stany a přístřešky jsou velmi chatrné, neexistuje žádná likvidace odpadků nebo pevného odpadu, není žádný stín a už není místo pro nikoho dalšího... I teď je to naprosto nevhodné pro lidské bydlení,“ řekl jeden humanitární pracovník v al-Mawasi.
Izraelští představitelé obviňují OSN, že nedokáže distribuovat pomoc, a opakovaně tvrdí, že prý Hamás velkou část pomoci krade, ačkoli interní zpráva americké vlády uvádí, že to není pravda.
Minulý měsíc organizace Integrated Food Security Phase Classification (IPC), celosvětově uznávaná organizace, která klasifikuje závažnost potravinové nejistoty a podvýživy, zjistila, že v Gaze byly splněny tři klíčové prahové hodnoty pro hladomor.
Mezi nejzranitelnější patří děti. Počet dětí do pěti let s akutní podvýživou, které byly zaregistrovány v klinikách Unicef v Gaze, vzrostl z 2 000 v únoru na 5 500 v květnu. V červenci dosáhl celkový počet více než 15 000.
Počet dětí do pěti let vyšetřených UNICEFem se za toto období zvýšil z 82 000 na 144 000. Počet dětí přijatých pro těžkou akutní podvýživu, nejzávažnější kategorii, se zvýšil z 20 v březnu na 40 v červenci, i když to bylo méně než maximálních více než 50 v předchozím měsíci.
Navzdory odporu ze strany vojenského velení zůstává izraelský premiér Benjamin Netanjahu odhodlán pokračovat v nové ofenzivě. Mezi požadavky Izraele a Hamásu zůstávají velké rozdíly a jakékoli příměří se v současné době jeví jako nepravděpodobné.
Členové krajní pravice vládní koalice pohrozili, že svrhnou Netanjahuovu vládu, pokud Izrael učiní ústupky za účelem osvobození přibližně 50 rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze a z nichž je podle odhadů naživu méně než 20.
V pátek izraelská armáda v prohlášení oznámila, že se zaměří na řadu budov identifikovaných jako budovy používané Hamásem, zejména na vysoké budovy.
„V nadcházejících dnech [izraelská armáda] zaútočí na budovy, které byly přeměněny na teroristickou infrastrukturu v Gaze: kamery, pozorovací velitelská centra, pozice odstřelovačů a protitankových zbraní, velitelské a kontrolní komplexy,“ uvádí se v prohlášení.
Minulý týden úředníci oznámili, že Izrael v nadcházejících dnech zastaví shozy pomoci nad městem Gaza a sníží počet nákladních vozidel s humanitární pomocí přijíždějících na sever, protože se zintenzivňuje nová ofenzíva a připravuje se přesun statisíců lidí na jih.
OSN a její partneři uvedli, že tyto přestávky, shozy pomoci a další opatření zdaleka nestačí k pokrytí denní potřeby 600 nákladních vozidel s humanitární pomocí v Gaze.
