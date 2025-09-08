Studie: Konzumace umělých sladidel je spojena s kognitivním úpadkem
8. 9. 2025
Natalia Gomes Gonçalves, Ph.D., z Universidade de São Paulo v Brazílii a kolegové zkoumali souvislost mezi spotřebou LNCS a kognitivním poklesem v longitudinální observační studii s použitím údajů od státních zaměstnanců ve věku 35 let a starších, kteří byli zapsáni do brazilské longitudinální studie zdraví dospělých. Kombinovaný a individuální příjem sedmi LNCS byl vypočítán pomocí dotazníku o frekvenci požívání jídla.
Průměrná spotřeba LNCS byla 92,1 ± 90,1 mg/den mezi 12 772 účastníky. Vědci zjistili, že během osmi let sledování byla spotřeba kombinovaných LNCS v nejvyšších tertilech spojena s rychlejším poklesem verbální plynulosti a globálního poznávání u účastníků ve věku mladších 60 let. U účastníků ve věku 60 let a starších nebyla pozorována žádná souvislost mezi tertily LNCS a kognitivním poklesem.
Rychlejší pokles globální kognice, zejména v doménách paměti a verbální plynulosti, byl pozorován v souvislosti s konzumací aspartamu, sacharinu, acesulfamu, erythritolu, sorbitolu a xylitolu. Spotřeba kombinovaných LNCS v nejvyšších tertilech byla spojena s rychlejším poklesem verbální plynulosti a globální kognice a s rychlejším poklesem paměti a globální kognice u jedinců bez diabetu i s diabetem.
