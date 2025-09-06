Může za to brusele?
6. 9. 2025 / Jan Molič
Do mailu mi přistála bulharská faktura za elektřinu: kWh předtím, kWh potom, spotřeba, cena. Nemůže být přehlednější. Ovšem to nejdůležitější je cena: 3,30 Kč za kilowatthodinu. A tak si říkám, opravdu za naše drahé energie může brusele? Vždyť Bulharsko je taky v EU a taky v Schengenu. (Mezitím novinky už straší s emisními povolenkami pro domácnosti, že prý budeme platit ještě víc, až o deset tisíc ročně. Grýndýle!)
Bulharsko je ale asi blbé přirovnání. Mají přece nižší mzdy než my. (A my navíc musíme platit lipské burze, tykače, křetínske a budeme stavět jaderné elektrárně, abychom mohli nadále vyvážet proud, a ty jaderné elektrárně Bulhaři nema – vlastně taky jednu mají. No takže úplně blblé přirovnání to asi není.)
Přesto uznávám, že v Česku máme rozvodnou síť hustší než v Bulharsku a asi do ní víc investujeme a máme taky víc průmyslu, což se odráží v emisních povolenkách. (A taky nějaká ta trafa prý stavíme pro Němce – no však to tam někde asi bude, v těch kilometrových vyúčtováních elektřiny.)
Uvedu ještě ceny
elektřiny v roce 2024: Bulharsko
~ 0,1217 €/kWh, Česko
~ 0,3381 €/kWh, což je
nadprůměr
EU (~ 0,287 €/kWh). Porovnáme-li Čechii z hlediska
skutečné finanční zátěže (PPS - purchasing
power standard), čili pokud zohledníme kupní sílu, pak vychází že
v druhé polovině roku
2024 měla Česká republika nejvyšší cenu elektřiny
pro domácnosti z celé EU!
zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
Proč?
Existuje docela konkrétní rozdíl mezi Českem a Bulharskem. Píše se rok 2013:
“Tisíce rozzuřených Bulharů v neděli ve zhruba 15 městech po celé zemi demonstrovaly proti údajně předraženým cenám elektrické energie. Protestující se podle agentury DPA dožadovali znárodnění místních poboček české společnosti ČEZ a rakouské EVN.”
“V noci na neděli v Plovdivu útočníci zapálili dva vozy EVN, uvedl státní rozhlas. Na demonstraci v Sofii čelil ministr pro energetiku Deljan Dobrev sněhovým koulím, které na něj dav asi 800 lidí házel, když chtěl před budovou svého úřadu učinit prohlášení.”zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/tisice-bulharu-protestovaly-proti-cez.A130210_142212_ekoakcie_neh
Za to v Česku protestujeme jedině slušně. Poslední větší slušný protest uspořádal Milion chvilek, ani to nebylo kvůli energiím. A jak ho spořádaně ukončil, jsem popsal zde, https://blisty.cz/art/96004-revoluce-v-ruzove-zahrade.html
Pokud u nás už
opravdu někomu rupne v kouli, zaútočí
berlí.
Nebo že by byl ještě nějaký jiný důvod toho, proč Bulhaři platí méně? Nutí snad brusele jenom Čechy, aby měli deregulovaný trh? Nutí jenom je, aby si nezastropovali ceny? Nutí jenom je, aby obchodovali na spotových trzích, z čehož profitují distributoři, nikoli spotřebitelé?
Stačí se podívat, v jakém byznysu jede česká oligarchie a která oligarchie stojí za jakou politickou stranou. Pak jsou věci hned jasnější. Navíc máme v Česku reáldemokracii, takže kdokoli by měl snahu tyto pořádky měnit, nedostane se přes pět procent.
(A proč vůbec zahozené hlasy dostávají vítězné strany? Není to korupce zabudovaná už v základu státu? A pak prý máme korupci menší než Bulhaři. Menším stranám nezbývá než vytvořit nějakou tu nekoalici, což je zase prý nepsaný precedent, ačkoli to zákon zakazuje. Jsme očividně legislativně lepší než Bulharsko.)
Řešení vidím
jediné: právě na bulharský způsob. Občané by museli vyjít do ulic,
ale museli by tam setrvat tak
dlouho, dokud by se cena energií nesnížila. V dešti, v blátě a
nejít třeba několik dní do práce. Protestovat i za cenu toho, že
by protest
nebyl slušný a bez následků. (Nepředstavitelné!)
Však Bulharům taky hrozily arbitráže. Nicméně, EVN vs. Bulharsko 0:1, Energo-Pro vs. Bulharsko 0:1, ČEZ vs. Bulharsko v poločase 1:1.
Nakonec každý je
svého štěstí strůjcem. Způsob,
jakým implementujeme grýndýle, je taktéž v české režii.
