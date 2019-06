Revoluce v růžové zahradě

24. 6. 2019 / Jan Molič



Tak jsme si zademonstrovali. Maminky s kočárkama, pejskaři s pejskama, kluci na skejtech, Katolíci proti Satanovi. Policie nemusela vůbec zasahovat a i to počasí vyšlo. Chyběl snad jen Babiš, který by si s pivem v ruce a v červené kšiltovce fotil selfíčka se všemi ohleduplnými lidičkami.



Ale ne. Nechci protest na Letné shazovat. Taky jsme tam byli a asi stejně jako ostatní ocenili především jakoukoli snahu s babišismem něco dělat. Taky je mi jasné, že poklidnost protestu je důležitá.



No chvíli jsme na té pláni pobyli a pak jsme šli na pivo. Do jedné hospody, kde se kašle na celé EET, dál se tam kouří a připomíná to tam socialistický undergound víc než nějací současní bývalí disidenti. (Ač nekuřák, tam to prostě beru. Zejména proto, že provozovatel riskuje dvoumilionovou pokutu a přece to dělá. Jestli je někdo disident, tak v dnešní době právě on.)



Představoval jsem si, jaké by to bylo, kdyby se lidé z Letné spontánně přesunuli na Hrad (a cestou symbolicky vytrhli bezpečnostní rámy). Totiž, Zemana považuju za mentálního strůjce toho všeho. Nebýt Zemana, nebyl by ani Babiš, ani Benešová, ani ty rámy. A Hrad by byl přístupný jako dřív třeba ve tři hodiny ráno, bez všudypřítomných turistů, Čechům.



Představoval jsem si zaplněné nádvoří, kde protestující pokojně setrvávají. Stany, transparenty, ešusy, grilování, klidně i pivo - jen ať turisté vidí, jací jsme my, Češi! Žádný disneyland. Jistě by takový pokojný protest též plnil světová média a nejen pro jeden den. Jenže - jsme opravdu takoví my, Češi? Že bychom byli schopni jít na Hrad a ty rámy - symbol zemanismu - sundat? Kdo by na to měl „koule“, když by mu hrozilo, že pak dostane účtenku za zničený majetek? Kdyby to udělal nikoli pro své zviditelnění, takže by to nemohl zacálovat z nějakého uměleckého grantu?



Dali jsme si pár piv a vyrazili na Hrad. Dostali jsme se až k těm rámům, kde nám policista sdělil, že se Hrad právě zavírá. Bylo za pět minut deset. No tak zase nic no ;-/ Navíc zítra musíme makat.



Mejdan Luise Vuittona ve Vladislavském sále mohl začít.





