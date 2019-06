CNN: Navštívili jsme Trumpovo vazební středisko v Texasu pro děti. To, co jsme viděli, bylo strašlivé

25. 6. 2019

Americké imigrační úřady vězní mnoho dětí, některé z nichž jsou příliš malé na to, aby se dokázaly samy o sebe postarat bez přístupu k rodičům, bez pravidelného přístupu ke sprchám, k čistým šatům, ke kartáčkům na zuby či řádným postelím. Mnoho těch dětí je nemocných. Mnoho dětí ve věku pouhých dvou nebo tří let bylo odděleno od svých dospělých pěstounů a nikdo se nestará o jejich péči kromě trochu starších dětí, které jsou také vězněny ve vazebních střediscích.Hovořili jsme s jedenáctiletým chlapcem, který se stará o svého bratra, batole. Oba se o sebe starají v cele, kde jsou desítky dalších dětí. Chlapeček mlčel, silně kašlal, měl zablácené kalhoty a oči zavřené únavou. Když jsme s oběma bratry hovořily, usnul na dvou židlích v kanceláři, pravděpodobně to byla nejpohodlnější postel, jakou zažil za mnoho týdnů. Pohraničníci je oddělili od jejich osmnáctiletého strýce a uvěznili je samotné. Když jsme se s nimi setkali, byli ve vazebním středisku už tři týdny."Někdy, když se zeptáme, je nám řečeno, že tu budeme drženi mnoho měsíců," konstatoval jeden čtrnáctiletý chlapec.Některé děti, s nimiž jsme hovořili, spí na betonové podlaze a jí už měsíc stále tutéž nestravitelnou stravu: instantní ovesnou kaši, instantní polévku a rozmrazené burrito. Podle amerického práva nesmějí být nezletilé děti zadržovány déle než 72 hodin.Vláda se za stav dětí neomlouvá. Právnička amerického ministerstva spravedlnosti Sarah Fabian sdělila minulý týden americkým soudcům, že povinnost vlády poskytnout pro dětské migranty "bezpečné a zdravé" podmínky prý neznamená, že má vláda povinnost dětem poskytnout takové hygienické potřeby, jako je mýdlo či kartáčky na zuby a že je v pořádku, že děti spí na betonových podlahách v nevytápěných, přeplněných celách.Koncem května konstatoval ministr pro domácí bezpečnost Kevin McAleenan, že jeho minsiterstvo zadržuje v současnosti 2350 dětí bez doprovodu dospělých.Přestože mnoho zadržovaných dětí má ve Spojených státech rodiče, imigrační úřady je odmítají propustit a zadržují tyto děti po mnoho týdnů v přeplněných celách bez kontaktu s jejich příbuznými.Jedna holčička z druhé třídy, s níž jsme hovořili, vstoupila do místnosti mlčky, ale rozplakala se, když jsme se jí zeptali, s kým přicestovala do USA. "S tetou," brečela. Na zápěstí měla náramek s nápisem "americký rodič" a telefonní číslo. Okamžitě jsme na to číslo zatelefonovali a zjistili jsme, že nikdo zoufalé rodiče této holčičky neinformoval, kde je vězněna. K nejemocionálnějším okamžikům naší návštěvy došlo, když jsme byli svědky toho, že děti měly možnost poprvé po dlouhých týdnem mobilem právníka hovořit se svými rodiči.Situace, kteou jsme zaznamenali, je stejná, jak ji před časem kritizovala analýza lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Jenže teď děti nejsou zadržovány za strašlivých podmínek jen několik dní, ale celé týdny. Kongres musí jednat - ne schválením peněz pro další věznění - ale musí donutit imigrační úřady, aby přestaly oddělovat děti od jejich rodičů a přestat jich používat jako návnady pro zatýkání dospělých členů rodiny.Toto hanebné týrání dětí není něčím, na co by měla být Amerika pyšná.Podrobnosti v angličtině ZDE