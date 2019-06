Erdogan ztratil Istanbul: Turecko má novou naději

26. 6. 2019

Čerstvý primátor Istanbulu slibuje cosi díky prezidentovi nemyslitelného: koexistenci, píše Selim Koru.

Ekrem Imamoglu, opoziční kandidát v istanbulských primátorských volbách, v neděli porazil kandidáta vybraného prezidentem Erdoganem a vládní Stranou spravedlnosti a rozvoje. Získal 54 % hlasů, o 806 000 více než oponent. Byla to největší porážka vládní strany za téměř 20 let.

Imamoglu získal Istanbul díky reorientaci Turecka na politiku, která by mohla umožnit demokratické spolužití. Dosáhl vítězství uznáním faktu, že vyvlastňování může generovat politickou moc - čemuž rozumí všichni populisté. To co jej odlišuje od ostatních je, že se mu to povedlo za oslabování polarizace, nikoliv díky jejímu prohlubování.

V Turecku proběhly místní volby v březnu a Erdoganova AKP v atmosféře recese ztratila takřka všechna větší města, včetně Ankary a Istanbulu, ve prospěch opoziční Republikánské lidové strany (CHP).

Erdogan a jeho vláda se se ztrátou Istanbulu nedovedou vypořádat, protože toto město (třetina turecké ekonomiky - pozn. KD) je zdrojem nezměrných výnosů a prestiže a je považováno za korouhvičku ukazující, odkud vane vítr turecké politiky. AKP vyzvala volební komisi, aby uspořádala nové volby a tvrdila, že došlo k podvodu. Komise vyhověla a nové volby byly vypsány na 23. červen.

Lidé měli zřejmě oprávněný pocit, že Erdogan vyvinul tlak na komisi. Nevadilo to jen polovině obyvatel, která ho nevolila, ale také mnoha jeho příznivcům. Turci se nemohou smířit s tím, že když vláda prohraje volby, uspořádá nové.

Erdoganova strana se snažila kompenzovat to opuštěním své charakteristicky negativní kampaně a snažila se přitáhnout voliče soustředěním na kandidáta, Binaliho Yildirima, bývalého premiéra a předsedu parlamentu. Yildirimova nejzřejmější kvalita je nehynoucí loajalita k prezidentu Erdoganovi a po většinu kampaně vypadal, jako by byl ke kandidatuře přinucen.

