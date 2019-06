Bludy šířící se okolo demonstrací Milionu chvilek pro demokracii

Narativy dezinformací o protestech: placené, puč, Babiše potřebujeme

27. 6. 2019 / Bohumil Kartous

Stejně jako v případě ostatních témat jde v prvé řadě o to snažit se diskreditovat samotné protesty poukazem na to, že slouží zájmům v pozadí (politická opozice, sudetoněmecká lobby), na což navazuje snaha legitimizovat politiky, proti kterým jsou protesty primárně namířeny, tedy zejména Andreje Babiše.

"Dostal jsem email (a neptejte se mě od koho, je to osoba mně velmi blízká), který koluje mezi komunisty ... nepřekvapuje mě to, ale jímá mě hrůza z toho, jak jsou lidé oblbováni a jak tomu staří lidé dokáží věřit a šířit to. Bohužel, pokud to někdo bere jako věrohodné informace, tak proti tomu nemám argumenty," píše čtenář Britských listů .

"Ahoj všichni,

přeposílám – snad to někoho bude zajímat – materiál týkající se současných protibabišovských demonstrací. Neobhajuje Babiše, vlastně o něm moc nemluví, ale analyzuje, komu tak vadí. Já Babiše vnímám jako učebnicový produkt této doby. Pro mě je to autokrat s nebezpečím otevření cesty k fašismu. Demonstrace ale organizují ti, kteří by chtěli dělat totéž (cesta k fašismu by možná byla ještě snazší), ale kvůli němu nemohou. Demonstrace by měly být za změnu systému, zákonů, aby nebylo možné dělat to, co dělá Babiš, a co by zřejmě chtěli dělat ti, co ho chtějí vyštípat. Ty zákony však nedělal Babiš, ale jeho předchůdci, kteří proti němu teď tak demonstrují. Prostě uměl jejich zákony využít lépe než oni.







Pod materiálem je podepsán JUDr. Stanislav Grospič, místopředseda KSČM a hlavně poslanec Parlamentu, předsedu Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Člověk, který má přístup k materiálům tajných služeb. A neumím si představit, že by si vymýšlel. To by ho ihned sežrali."







Jde o typický příklad manipulace uvozující samotný materiál. Cílem je dopředu přesvědčit důvěřivé příjemce, že nad daným materiálem nemají uvažovat kriticky, ale přijmout ho, jaký je. To je sice velmi zřetelný signál, že jde od počátku o demagogii, ale lidé v určitém stádiu přesvědčení, potlačující kritický odstup, to tak nevnímají.





Samotný materiál vytváří komickou vazbu mezi Vatikánem, sudetoněmeckou lobby a Zdeňkem Bakalou, což jsou symboly vybrané pravděpodobně kvůli principiálnímu odporu komunistických voličů vůči těmto entitám. Materiál zcela otevřeně odkazuje k tomu, že informace čerpá z tupě dezinformačního webu Aeronet.





Na tuto i další dezinformace upozornil server Manipulátoři.cz. K tomu se kyberprostorem šíří další komplementární materiál, jenž vytváří demagogické srovnání mezi předsedou Milionu chvilek Mikulášem Minářem a nacistickou ideologií, na základě toho, že jeho košile má podobnou barvu jako uniforma nacisitických Afrika Korps.





" Minimálně 80 % e-mailů se týká demonstrací Milion chvilek pro demokracii. Dvakrát se objevil útok na sudetské Němce, jednou ve spojení s demonstrací Milionu chvilek, podruhé ve zprávě o tom, že znásilnění migrantem byla kouřová clona, aby se veřejnost nesoustředila na vrácení majetku rodu Fours-Walderode. Objevují se útoky na ČT, opět ve spojení s Milionem chvilek, jeden z blogu bývalého bulvárního šéfredaktora Ondřeje Hoppnera, který už nějakou dobu působí na dezinformační scéně," říká dílčí zpráva Českých ellfů z analýzy dezinformační scény z období posledních týdnů.





Za výrok se následně omluvil, nicméně formuloval omluvu tak, že nezpochybnil samotné tvrzení. Mezi tím se dopustil šíření bludu o rekrutaci placených demonstrantů bývalý prezident Václav Klaus.í.





A mezi tím se prostřednictvím řetězových e-mailů šíří další nezdrojovaný text, údajně napsaný advokátem Kříženeckým, který v návznosti na protesty obhajuje premiéra Babiše jako člověka, jehož tato země potřebuje, jelikož je nejlepší volbou z možného, je zkušený v makroobchodu (už z Maroka) a má "sociální cítění"....

Takto začíná řetězový e-mail, který šíří blud o tom, že jsou protesty Miliony chvilek pro demokracii inciovány ze strany římskokatolické církve a sudetoněmeckých organizací.