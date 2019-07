V Antarktidě překvapivě rychle taje led

2. 7. 2019

Led v moři kolem Antarktidy od roku 2014 roztál ve větším objemu, než domu bylo v Arktidě za posledních 34 let. Důvody, proč mořský led kolem Antarktidy mizí, nejsou známé, a není ani známo, zda se led do moře kolem Antarktidy vrátí nebo ne. Vědci varují, že to dokazuje, že by led mohl zmizet daleko rychleji, než se dosud předpokládalo. Tání ledu v mořích nezvyšuje hladinu moří, tu zvyšuje tání ledu na pevnině. Avšak ztráta ostře bílého ledu a jeho nahrazení černou mořskou hladinou znamená, že moře přestane odrážet sluneční paprsky a naopak sluneční teplo bude černé moře daleko intenzivněji absorbovat, což zrychlí globální oteplování.Mořský led normálně pokrývá obrovské oblasti a jeho existence velmi silně ovlivňuje globální klimatický systém. Tání ledu v Arktidě je způsobeno extremním počasím v nižších šířkách, jako jsou vlny veder v Evropě.Vzrůstající míra tání ledu v Arktidě jasně sleduje křivku nárůstu globální teploty způsobené lidskou činností, avšak oba póly Zeměkoule se chovají velmi odlišně. Arktida je oceán, obklopený kontinenty, a je vystavena ohřívajícímu se vzduchu, zatímco Antarktida je zmrzlý kontinent obklopený moři a chráněný před teplým vzduchem kruhem silných větrů.Mořský led kolem Antarktidy postupně čtyřicet let narůstal a rekordního rozsahu dosáhl v roce 2014. Od té doby rozsah ledové pokrývky v mořích kolem Antarktidy výrazně poklesl a v roce 2017 byl rekordně nejnižší.Podrobnosti v angličtině ZDE