Německo pokutovalo Facebook, že nedostatečně informoval o kriminálním materiálu na své síti

3. 7. 2019

Facebook dostal od německých úřadů pokutu vyšší než 2 miliony dolarů za to, že nepřesně informuje o množství kriminálního materiálu na svých stránkách.Německé úřady konstatovaly v úterý, že Facebook poskytl v povinných zprávách o transparentnosti "nedostatečné" informace o kriminálním materiálu na svých stránkách, jako je hate speech.Firmy mají povinnost odstraňovat hate speech a fake news z internetu do 24 hodin poté, co jsou na ně upozorněny, jinak čelí pokutách až do výše 60 milionů dolarů.Německý federální úřad spravedlnosti uvedl v prohlášení v úterý, že zpráva o transparentnosti od Facebooku pro rok 2018 byla "nedostatečná", a pokutoval Facebook částkou 2 miliony euro (2,3 miliony dolarů).Zpráva zaznamenává pouze minimum stížností na kriminální materiál, konstatoval regulační orgán a dodal, že Facebook ztížil uživatelům hledání formuláře pro informování o kriminálním materiálu na jeho serverech."To vytvořilo zkreslený obraz, jaký má veřejnost o množství protizákonného materiálu a o tom, jak Facebook reaguje na stížnosti," konstatoval německý úřad.Facebook informoval, že za rok 2018 zlikvidoval pouze 1704 protizákonných materiálů. YouTube za tutéž dobu zlikvidoval 144 836 protizákonných materiálů.Podrobnosti v angličtině ZDE