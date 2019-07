Podvody v Praze a Policie ČR

11. 7. 2019 / Jan Čulík

Jednu asi dvacetiletou studentku jedné americké univerzity, která je právě pobytem v Praze, přesvědčil muž na ulici, že jí vymění její dolary za koruny v daleko výhodnějším kursu, než jakákoliv směnárna.







(Pomiňme nesmysl, že někdo v dnešní době úvěrových a debetních karet, které lze používat kdekoliv na světě, jen si musíte vybrat takovou banku, která vám za výběr peněz v zahraničí neúčtuje poplatek, vůbec pomýšlí na užívání nějaké archické směnárny.)





Studentka se nechala přesvědčit a předala muži na pražské ulici 100 amerických dolarů. Až po jeho odchodu zjistila, že jí za to dal svazek neplatných běloruských bankovek.







Vedoucí jejich školského zájezdu jí doporučila, aby tu stovku dolarů oželela, studentka se nicméně vydala na policii. Podvodníka totiž nalezla, ejhle! na internetu:











Pražským policistům toto video ukázala. Ti jí začali zastrašovat, že "nelegální výměnou valut" se prý dopustila "zločinu" propírání špinavých peněz.







Aha, opravdu? To znamená, že když mi kamarád dá sto dolarů a já mu za ně dám koruny, že se dopouštím devizového přestupku? Co je to za nesmysl? To snad platilo za komunismu ne?





Samozřejmě, že Policie ČR neudělala o stížnosti americké studentky žádný zápis a nedala ji z návštěvy policie žádný záznam.







Je skutečně ve spiknutí s těmi podvodníky? To snad ne.





Výše citované video má více než 6 milionů zhlédnutí. Praha a její policie jsou slavné!!