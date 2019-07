Kácení stromů: Lidi jsou posedlí vlastníctvím aut

12. 7. 2019 / František Řezáč

Foto: Z Třemošné do Plzně bývalým lesem

píše František Řezáč. Za kácení nemůže Babiš, ale subkultura automobilistů , a tedy každý jmenovitě svým dílem,

Každý z nich investoval hodně peněž do koupě auta a tak chce, zcela přirozeně, za ty peníze, dovézt sebe a rodinu z místa, pokud možno blízko bydliště, na místo, kde se, dejme tomu, chtějí koupat.



Tím zjevně utlačují ostatní, kteří na dopravu použijí vlastní nohy a hromadnou dopravu nebo kolo.



Za příklad může posloužit okolí Kamenného a Třemošenského (dříve Židovského) rybníka těsně u sídliště v Plzni Bolevci.



Koupání v přírodě je tím zcela znehodnoceno. Platí to i pro vodní plochy dále v přírodě, třeba u rybníka Drahotínského. Autem až na břeh i tam.



Činitelé jen plní přání svých voličů (demokracie!), a to nejen v této věci.



Takže staví parkoviště u bydliště i rybníka. Ale je hezké a snadné to svádět na různé babiše. Ale je to pokrytecké.



Jaká asi zůstala ekologická stopa za onou "čtvrtkou milionu" na Letenské pláni? Určitě všichni nejeli MHD, ale autem.



V kapitalistické společnosti, tzv. demokracii, vítězí produkce a užití aut nad stromy ve městach i mimo ně. Hned vedle rybníků se staví dálnice bývalým lesem do Třemošné.



Kolik asi zde zařvalo stromů? A nikdo ani píp.



Budeme autem v Třemošné, kam jezdí vlak i autobus a zdatný člověk může jít i pěšky,, o dvě minuty dřív!



Zmíněné sídliště Bolevec a vedle Košutka měly v době svého postavení mnohem více zeleně, než dnes a její likvidace pokračuje.

Gigantické a velmi oblíbené nákupní středisko Globus s obrovským parkovištěm leží za sídlištěm na bývalé zelené ploše. Co je proti tomu Kolín.



Tím neobhajuju státní kapitalismus, tzv. reálný socialismus oné doby. Ale stromů tam bylo víc, viz dobové fotky. Tenkrát bylo heslo "Vše pro lidi". Dneska je to "Vše pro auta!"



K tomu komentář Petra Koudelky:





Na druhou stranu - místo podobných anti-IAD výlevů bych čekal také něco konstruktivního, jako třeba tlak na dobudování dopravní infrastruktury.



Ono totiž společným jmenovatelem diskuzí posledních let je zakažme auta, udělejme parkování/dojíždění do měst obtížnější, ale jaksi se zapomíná, že pro spoustu lidí není alternativa.



Z hlediska Prahy: neexistující napojení Kladenska železnicí, příměstské tratě ve všech směrech v okolí Prahy na hraně kapacity, neexistující jiné než silniční napojení satelitů v okolí Prahy...



Další věcí je, že nikdy se nikdo neobtěžuje zeptat také lidí využívajících IAD, jakou k tomu mají motivaci, a co případně by muselo být splněno, aby tento způsob dopravy omezili.



Dále také problematika modernizace železničních tratí rušením dopraven, příp. redukcí počtu kolejí, znamenající nemožnost převést kamionovou dopravu na železnici z důvodu nedostatečné propustnosti tratí.



To vše s uvažováním šnečího tempa výstavby liniových staveb, a to ještě za nepodstatné podmínky, kdy zejména ŘSD projektuje s vědomím porušováním legislativy na ochranu životního prostředí.



Těmito směry má podle mě smysl napnout síly. Nevěřím (a nechci věřit) ve fanatismus lidí dobrovolně stojících v dlouhých kolonách každý den. I když je jasné, že se vždy najdou lidé dojíždějící IAD, protože prostě mohou.





