Boris Johnson se vykašlal na velvyslance v USA, říkají přední toryové

11. 7. 2019

Boris Johnson je pod tlakem kvůli své roli při rezignaci Kima Darroche z funkce britského velvyslance ve Washingtonu. Kritikové ho obviňují, že pravděpodobný budoucí premiér "se vykašlal" na tohoto britského představitele, informují Sabrina Siddiquiová, Peter Walker, Patrick Wintour a Rajeev Syal.

V šokujícím kroku, který vedl vysoce postaveného úředníka ministerstva zahraničí ke svolání schůzky všech zaměstnanců s cílem znovu ujistit "otřesené" diplomaty o podpoře, Darroch ve středu oznámil, že už nebude dál vykonávat svou funkci, když unikly oficiální depeše, v nichž kritizoval Donalda Trumpa.

List Guardian zjistil, že Darroch pochopil, že nemůže pokračovat, když sledoval úterní televizní debatu vedení Konzervativní strany, kde Boris Johnson opakovaně uhýbal před otázkami ohledně toho, zda by velvyslance odvolal, pokud se stane premiérem.

Úřad končící premiérky Mayové je z výsledku natolik nešťastný, že premiérka zvažuje jmenování nového velvyslance během posledního týdne ve funkci. To by znamenalo porušení protokolu v rámci obav, že by Jonhson usiloval o kontroverzní jmenování ve snaze zavděčit se Trumpovi.

Vznikl široký politický konsensus, že Johnsonovo odmítnutí postavit se za Darroche učinilo pozici diplomata neudržitelnou. Vysoce postavení konzervativní poslanci se připojili k přímé kritice uchazeče o vedoucí pozici a označili jeho chování za "nechutné" a "opovrženíhodné". Předseda výboru pro zahraniční vztahy Tom Tugendhat se otázal: "Pokud nepodporujete ty, které jste postavili do velmi obtížné pozice, co si myslíte, že se stane?"

V jazyce, který bude považován za implicitní výtku Johnsonovi, Theresa Mayová sdělila poslancům: "Doufám, že Dolní sněmovna zohlední důležitost obrany našich hodnot a principů, zejména když jsou pod tlakem."

