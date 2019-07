"Temný vládce" v Rusku padl: Sílí tam mocenský boj mezi mafiemi

15. 7. 2019





Michail Muzrajev, šéf ruské federální policie ve Volgogradu (dříve Stalingradu) býval tak obávaným mafiánem, že když loni v létě přišel do jedné místní restaurace, všichni ostatní hosté odešli. Celé město se ho bálo. Jeho vláda teroru ochromovala hospodářský rozvoj regionu.



Minulý měsíc však Muzrajeva vytáhla z jeho automobilu a zatkla skupina ozbrojenců, vyslaných z Moskvy ruskou tajnou službou FSB. Letecky byl dopraven do Moskvy a okamžitě uvězněn.



Muzrajevovo zatčení rozvířilo nepevnou rovnováhu moci mezi tzv. ruskými siloviky - obrovskou sítí bezpečnostních, výzvědných a vojenských činitelů, jejichž moc, zdroje a soupeření se zintenzivňuje v době, kdy se Rusko začíná ptát, co se stane, až Putinovo údajně poslední prezidentské období skončí roku 2024.Od doby, kdy se před téměř dvaceti lety dostal Putin k moci, soupeřící instituce, jako je FSB a Muzrajevova organizace "Výbor pro vyšetřování" systematicky spolupracovaly na pronásledování kritiků Kremlu. Nyní stále častěji soupeří mezi sebou a snaží se získat co největší moc před tím, o čem se očekává, že to bude dlouhý a zřejmě chaotický boj o moc po konci Putinovy éry.Muzrajev byl vysokým prokurátorem déle než 10 let, posléze byl šéfem volgogradského Výboru pro vyšetřování. Poslal do vězení dva primátory, šéfy regionální policie, dopravní policie, protidrogové jednotky a nouzových služeb. Nechal také ve Volgogradě uvěznit množství prominentních podnikatelů.Několik jeho obětí Muzrajeva obvinilo, že jim zničil život vykonstruovanými obviněními, a byli rádi, že padl. Jenže ani oni nevěří, že se Muzrajev podílel na pokusu zavraždit regionálního guvernéra Andreje Bocharova, bývalého velitele parašutických jednotek, kterého učinil Putin vládcem Volgogradu v roce 2014.Muzrajevovo zatčení však není vítězstvím spravedlnosti, ale důsledkem bojů mezi různými klany v témže systému.Muzrajevovo zatčení je jasným signálem, že rovnováha moci podle zásady "Rozděl a panuj" mezi různými klany siloviků, jejichž loajalita vůči Kremlu a ostražitost vůči sobě navzájem byla podstatou Putinovi moci, se začíná rozkládat.Bez jasného signálu od Putina, co udělá v roce 2024, anebo kdo ho nahradí, se celý systém rozpadá. Jsme svědky, že rozhodnutí stále více dělají různé navzájem soupeřící klany.V den, kdy byl Muzrajev zatčen, dne 10. června, nařídil ruský ministr vnitra propuštění z vězení Ivana Golunova, investigativního novináře, který byl v Moskvě zatčen a falešně obviněn z prodeje drog poté, co publikoval články o mafiánském spiknutí mezi FSB a pohřebním průmyslem.Při falešném obvinění tohoto novináře hráli zásadní roli zkorumpovaní moskevští pracovníci FSB, spolupracující s pohřebním průmyslem, ale od případu se distancovali poté, co policisté, jejichž úkolem bylo Golunova falešně obvinit, to udělali tak neohrabaně, že tím byl i Kreml šokován.Minulý týden bylo zatčeno sedm důstojníků FSB včetně pracovníků jejího protikorupčního oddělení a vnuka generála tajné policie za loňský pokus vykrást v Moskvě jednu banku. Banku vlastní jeden bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky GRU.Dosud se boj mezi ruskými mocenskými elitami odehrával mimo pozornost veřejnosti.Muzrajevův právník konstatoval, že jeho zatčení je možná součástí rutinního útoku tajné policie, která je známá tím, že lidi vězní, aby z nich dostala peníze nebo služby, anebo jen proto, aby zdůraznila, kdo v Rusku vládne. Muzrajevův právník obdržel telefonickou nabídku od bývalého generála FSB, že zařídí, aby Muzrajeva propustili. Právník upozornil, že cena za to je vždycky velký finanční úplatek.Podrobnosti v angličtině ZDE