"Jste rasista." Labourističtí poslanci Horní sněmovny komunikují s Corbynem prostředníctvím inzerátu:

Robert Peston: Jak daleko to došlo v Labouristické straně, když labourističtí poslanci v Horní sněmovně zjišťují, že mohou komunikovat s šéfem své strany jen prostřednictvím celostránkového inzerátu v Guardianu Žádná jiná britská hlavní politická strana není takto dysfunkční.



"Labouristická strana vítá všechny* bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení, věk, genderovou totožnost či sexuální orientaci."



(* s výjimkou, jak se zdá, židů)



TO JE VAŠE DĚDICTVÍ, PANE CORBYNE.



Stále jste ještě neotevřel oči.

Stále jste ještě neřekl plnou pravdu.

Stále jste ještě nepřijal svou odpovědnost.

Nebráníte antirasistické hodnoty naší strany.

Jako šéf strany jste selhal.



What has it come to in the Labour Party when the only way Labour peers feel they can communicate with their leader ⁦@jeremycorbyn⁩ is to pay to take out an advert in ⁦@guardian⁩! No major party has ever been this dysfunctional pic.twitter.com/tJU1QeVo50