Vyhlášení hladomoru v Gaze odhaluje lhostejnost Izraele vůči svým humanitárním povinnostem
25. 8. 2025
Zjištění IPC, že čtvrtina Palestinců v Gaze trpí hladem, by mělo znamenat naléhavý zlom v této válce
Páteční vyhlášení rozsáhlého hladomoru v Gaze Integrovanou klasifikací fází potravinové bezpečnosti (IPC) by mělo znamenat zlom v této válce, píše Paul Beaumont. IPC, která představuje pečlivý průzkum dostupných údajů, je považována za mezinárodní zlatý standard v oblasti nutričních krizí.
IPC, která byla dlouhodobě kritizována humanitárními pracovníky v jiných nouzových situacích za svou přehnanou opatrnost, vyhlásila v Gaze stupeň 5 – „katastrofální“ hlad – což je významný moment. Podle přísných kritérií IPC musí být pro vyhlášení hladomoru splněny tři kritické prahové hodnoty: extrémní nedostatek potravin, akutní podvýživa a úmrtí v důsledku hladovění, které jsou nyní v Gaze všechny patrné.
Čtvrtina všech Palestinců v Gaze hladoví – více než 500 000 lidí – a očekává se, že tento počet během šesti týdnů vzroste na více než 640 000.
O důkladnosti IPC svědčí skutečnost, že navzdory velmi silnému podezření, že v severní části Gazy panují podmínky hladomoru, IPC tam hladomor nevyhlásila z důvodu nedostatku spolehlivých údajů.
Izrael reagoval ostrou kritikou, obvinil IPC z manipulace ze strany Hamásu a tvrdil, že do Gazy dodává dostatek potravin.
Tuto lež však vyvrací nejen rozhodnutí IPC, ale i všechny dostupné důkazy pocházející z Gazy. Velké i malé humanitární organizace – včetně klinik Lékařů bez hranic – shromažďují vlastní údaje o rostoucí míře akutní podvýživy. Palestinští lékaři, novináři a obyčejní lidé vyprávějí své příběhy o tom, jak jsou celé dny bez jídla, o dramatickém úbytku váhy a vyčerpání.
Nejzranitelnější – velmi malé děti a velmi staří lidé a lidé s již existujícími zdravotními problémy – začali umírat, jak se dá očekávat v případě rozvíjejícího se hladomoru.
Reakce Izraele nebyla humanitární. Jeho mluvčí a zástupci se snažili minimalizovat počet úmrtí a tvrdili, že ti, kteří umírají, by stejně zemřeli z jiných příčin.
Izrael blokuje zahraničním médiím přístup do Gazy, aby nemohla podávat nezávislé zprávy, a místo toho do Gazy dopravuje sympatizující „vlivné osoby“ ze sociálních médií, aby zesílily jeho popírání, a tvrzení, že vina údajně leží na Hamásu nebo OSN, jejíž hlavní agentura pro pomoc Palestincům, UNRWA, má od Izraele zakázán vstup do Izraele.
Jak si humanitární organizace stěžovaly v společném dopise na začátku tohoto měsíce, v němž Izrael obvinily z „zneužívání“ pomoci, nové izraelské registrační předpisy omezily jejich schopnost působit.
Povolení pro konvoje buď nepřicházejí, nebo jsou nepravidelná či nedostatečná. Místo toho Izrael poukazuje na svou závislost na soukromé organizaci Gaza Humanitarian Foundation, na jejíchž pozemcích byly stovky lidí hledajících pomoc zabity izraelskou střelbou.
Nejvíce však zavrženíhodné je, že vypuknutí úplného hladomoru, jak jej popsaly IPC a agentury OSN, bylo zcela možné zabránit.
Navzdory rostoucím varováním v posledních týdnech a měsících ohledně nejisté potravinové situace v Gaze mohl Izrael kdykoli změnit kurz, povolit dostatečnou pomoc a vytvořit důvěryhodný mechanismus pro její bezpečné a včasné rozdělování. Jako vojenská okupační síla v 75 % pásma Gazy měl Izrael po celou tuto dobu podle mezinárodního práva povinnost zajistit toto rozdělování.
Jak uvedly Organizace pro výživu a zemědělství, UNICEF, Světový potravinový program a Světová zdravotnická organizace ve společném prohlášení v pátek, „společně a důsledně zdůrazňovaly naléhavou potřebu okamžité a komplexní humanitární reakce vzhledem k eskalaci úmrtí souvisejících s hladem, rychle se zhoršující úrovni akutní podvýživy a prudkému poklesu spotřeby potravin“.
Generální tajemník OSN António Guterres se také vyjádřil jasně. Hladomor v Gaze je „katastrofou způsobenou člověkem, morálním odsudkem a selháním samotného lidstva“, uvedl a vyzval k okamžitému příměří, propuštění všech rukojmích stále zadržovaných hnutím Hamás a neomezenému přístupu humanitární pomoci.
„Lidé hladoví. Umírají děti. A ti, kdo mají povinnost jednat, selhávají. Nemůžeme dovolit, aby tato situace pokračovala beztrestně.“
Místo toho, aby Izrael souhlasil s příměřím a umožnil adekvátní nouzovou pomoc, hrozí novou rozsáhlou ofenzívou právě v oblasti Gazy, kde hladomor panuje nejvíce, což by znamenalo další nucené vysídlení až 1 milionu již tak zoufalých, hladových a vyčerpaných Palestinců, aniž by Izrael prokázal, že je na tak obrovský přesun lidí nějakým způsobem připraven.
Jak řekl David Miliband, prezident a výkonný ředitel Mezinárodního záchranného výboru (IRC): „Potvrzení IPC, že v Gaze byly překročeny všechny prahové hodnoty hladomoru, je zdrcujícím důkazem selhání ochrany civilistů a dodržování humanitárního práva. Varovné signály blikají už měsíce. IRC a další organizace opakovaně vyzývají k urgentním opatřením.
„Závěry IPC musí být pro mezinárodní společenství budíčkem. Bez okamžitého a nerušeného přístupu humanitární pomoci a bez příměří zemřou další lidé na hlad a nemoci. Nejedná se o přírodní katastrofu, ale o katastrofu způsobenou člověkem, která se odehrává před zraky celého světa a které bylo možné zcela zabránit.“
