TZ Praha: Přijetí dětí z Gazy do ČR na léčení

22. 8. 2025

 V úterý 26.8. v 10.30 se v Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1, uskuteční první tisková konference k přijetí děti z Gazy na léčení a dočasný pobyt v ČR.

Tiskové konference se zúčastní signatáři petice  "100+100 dětí z Gazy", mimo jiné přeživší holocaustu Naděžda Köhlerová a palestinská terapeutka Hannan Hammadová.  Na akci vystoupí také filozof Václav Němec a režisérka a spisovatelka Monika Le Fay, která akci zorganizovala a která je signatářkou Charty 77 a také  básník Robert Netuka.  Mezi podporovateli jsou mj.  kněží a disidenti Tomáš Halík a Václav Malý.

Evangeličtí faráři David Šorm a Mikuláš Vymětal  jsou i podepsáni pod petici, která shromažďuje Čechy, Slováky, židy i Palestince požadující pomoc dětem. Petici podepsali také spisovatelka Iva Pekárková, politolog Jaroslav Bílek, spisovatelka Františka Jirousová se sestrou, básnířkou a výtvarnicí Martou, psycholožka Jitka Vodňanská nebo spisovatelka Pavlína Brzáková.

V těchto dnech jednání o přijetí dětí do ČR finišuje a bude se o něm jednat také ve středu při jednání charitativních organizací s prezidentem Petrem Pavlem. K zemím, které děti z Gazy přijaly na léčení patří mj. Francie, Itálie, Španělsko, Rumunsko, Velká Británie, Jordánsko či Egypt.


Monika Le Fay  EMonica@seznam.cz,  

http://www.monikalefay.cz/

