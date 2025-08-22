TZ Praha: Přijetí dětí z Gazy do ČR na léčení
22. 8. 2025
V úterý 26.8. v 10.30 se v Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1, uskuteční první tisková konference k přijetí děti z Gazy na léčení a dočasný pobyt v ČR.
Tiskové konference se zúčastní signatáři petice "100+100 dětí z Gazy", mimo jiné přeživší holocaustu Naděžda Köhlerová a palestinská terapeutka Hannan Hammadová. Na akci vystoupí také filozof Václav Němec a režisérka a spisovatelka Monika Le Fay, která akci zorganizovala a která je signatářkou Charty 77 a také básník Robert Netuka. Mezi podporovateli jsou mj. kněží a disidenti Tomáš Halík a Václav Malý.
Evangeličtí faráři David Šorm a Mikuláš Vymětal jsou i podepsáni pod petici, která shromažďuje Čechy, Slováky, židy i Palestince požadující pomoc dětem. Petici podepsali také spisovatelka Iva Pekárková, politolog Jaroslav Bílek, spisovatelka Františka Jirousová se sestrou, básnířkou a výtvarnicí Martou, psycholožka Jitka Vodňanská nebo spisovatelka Pavlína Brzáková.
V těchto dnech jednání o přijetí dětí do ČR finišuje a bude se o něm jednat také ve středu při jednání charitativních organizací s prezidentem Petrem Pavlem. K zemím, které děti z Gazy přijaly na léčení patří mj. Francie, Itálie, Španělsko, Rumunsko, Velká Británie, Jordánsko či Egypt.
Monika Le Fay EMonica@seznam.cz,
