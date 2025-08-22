Rusko odmítá přítomnost evropských vojsk na Ukrajině, Trump vysílá skryté výhrůžky
22. 8. 2025
Moskva ustupuje od přijetí západních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, zatímco americký prezident dává najevo svou frustraci v příspěvku na Truth Social
Americká (nevojenská) továrna na Ukrajině zasažena vlnou ruských útoků dronů a raket
US factory in Ukraine hit in wave of Russian drone and missile strikeshttps://t.co/xsRXnbjlkj— Channel 4 News (@Channel4News) August 21, 2025
V sérii tvrdých prohlášení ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že evropské návrhy na vyslání vojsk na Ukrajinu po urovnání konfliktu by znamenaly „zahraniční intervenci“, což je podle něj pro Rusko naprosto nepřijatelné.
Lavrov uvedl, že Rusko se chce vrátit k diskusi o rámci, který byl poprvé navržen během prvních mírových jednání v Istanbulu v roce 2022 a podle kterého by Moskva a Peking pomáhaly garantovat bezpečnost Ukrajiny společně s evropskými spojenci – podmínky, které Kyjev považuje za nepřijatelné.
„Podporujeme zásady a bezpečnostní záruky, které byly dohodnuty ... v dubnu 2022,“ uvedl Lavrov. „Cokoli jiného ... je samozřejmě naprosto marné.“
Evropští lídři zkoumají možné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu po válce, vycházející z Trumpova slibu podpořit zemi v rámci jakéhokoli urovnání s Ruskem. Francie, Británie a Estonsko naznačily, že by mohly vyslat vojáky do poválečné Ukrajiny, zatímco několik dalších zemí uvedlo, že by se mohly zapojit, i když hodně záleží na zapojení USA.
Lavrovovy komentáře vrhají pochybnosti na vyhlídky mírových jednání.
Po nedávném summitu Trumpa a Putina na Aljašce američtí představitelé uvedli, že ruský prezident přijal perspektivu západních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Nejnovější prohlášení však naznačují, že Moskva od této dohody ustupuje – nebo že Washington od počátku špatně interpretoval postoj Kremlu.
Trump ve čtvrtek zřejmě dal průchod své frustraci z ruského obstrukčního jednání. V příspěvku na Truth Social obvinil svého předchůdce Joea Bidena, že Ukrajině nedovolil „bránit se“ proti Rusku.
„Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku, aniž by se zaútočilo na zemi útočníka. Je to jako skvělý sportovní tým, který má fantastickou obranu, ale nesmí hrát v útoku. Nemá šanci vyhrát! Stejné je to s Ukrajinou a Ruskem. Podvodný a naprosto neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajině BRÁNIT SE, jen SE BRÁNIT. Jak to dopadlo? … Čekají nás zajímavé časy!!!“ napsal Trump.
Trumpovy skryté výhrůžky vůči Rusku budou v Kyjevě a evropských hlavních městech vítány, i když americký prezident již dříve ustoupil od uvalení sankcí nebo posílení podpory Ukrajině.
Lavrov také zchladil naděje na summit mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který Trump propagoval. Lavrov uvedl, že bilaterální setkání na nejvyšší úrovni bude možné pouze „pokud budou důkladně připraveny všechny otázky, které je třeba projednat“.
Naznačil, že Putin by se se Zelenským setkal pouze za účelem přijetí maximalistických podmínek Ruska, které by znamenaly kapitulaci Ukrajiny.
Ruský ministr zahraničí dále zpochybnil legitimitu Zelenského k podpisu jakékoli budoucí mírové dohody a zopakoval známou kremelskou rétoriku, která ukrajinské vedení vykresluje jako nelegitimní.
Navzdory intenzivní diplomacii posledních dnů mezi Trumpem a jeho ruskými a ukrajinskými protějšky zůstává cesta k míru nejistá, protože Moskva neprojevila ochotu ustoupit ze svých maximalistických požadavků.
I přesto Bílý dům ve středu nadále udržoval pozitivní tón.
„Prezident Trump a jeho tým pro národní bezpečnost pokračují v jednání s ruskými a ukrajinskými představiteli o bilaterálním setkání, které by zastavilo zabíjení a ukončilo válku,“ řekl mluvčí Bílého domu pro Fox News.
Zelenskyj, který souhlasil se setkáním s Putinem, v rozhovoru se zahraničními korespondenty v Kyjevě uvedl, že by uvítal „silnou reakci“ Washingtonu, pokud ruský prezident nebude ochoten brzy usednout k bilaterálnímu jednání.
„Na návrh bilaterálního setkání jsem reagoval okamžitě: jsme připraveni. Ale co když Rusové nejsou připraveni?“ uvedl Zelenskyj ve čtvrtek v komentáři zveřejněném po briefingu s novináři v Kyjevě o den dříve.
Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně mírových jednání zahájilo Rusko jedno z nejtěžších bombardování za poslední týdny.
Ukrajinská armáda uvedla, že Moskva vystřelila 574 dronů a 40 raket v rozsáhlém leteckém útoku, který zasáhl západní regiony a zabil nejméně jednu osobu a zranil 15 dalších. Ukrajinský ministr zahraničí uvedl, že mezi cíli byl i významný americký výrobce elektroniky.
„Vzkaz je jasný: Rusko nehledá mír. Rusko útočí na americké podniky na Ukrajině a ponižuje americké podnikání,“ uvedl Andy Hunder, prezident Americké obchodní komory na Ukrajině.
