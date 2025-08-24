Netanjahu daleko předstihuje Vladimira Putina a George W. Bushe v zabíjení nevinných civilistů
24. 8. 2025
Politolog a liberální sionista Michael Walzer poskytl na začátku izraelské kampaně proti Gaze rozhovor, ve kterém řekl: „Není pro mě snadné něco takového říci, ale pokud bylo mezi 30 000 zabitými Palestinci téměř 10 000 bojovníků Hamásu, není to špatný poměr pro takovou válku v městském terénu.“
Ale co kdyby byl poměr 8 900 ku 41 100?
Walzer podporoval agresivní izraelskou válku proti Egyptu v roce 1967, během níž Izraelci poprvé obsadili palestinská území, která v roce 1948 nestačili obsadit. Jako zastánce „spravedlivé války“ vždy podporoval izraelský militarismus a expanzionismus – stejně jako většina amerických politologů, z důvodů, které nechápu. Walzerova matematika ohledně Gazy byla nesprávná, stejně jako jeho popírání genocidy, míní Juan Cole.
Izraelští investigativní novináři získali přístup k izraelským vojenským záznamům, které obsahují nejlepší odhady počtu zabitých militantů Hamásu v porovnání s počtem civilistů. Ukazuje se, že poměr zabitých civilistů je 83% ku 17% bojovníků. Skutečný poměr zabitých civilistů může být ještě vyšší, protože mnoho civilistů je pohřbeno pod troskami - a protože izraelské letectvo shodilo stovky tunových bomb na obydlené bytové domy, i když v okolí nebyl žádný vojenský cíl.
To je velmi špatné.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva „od zahájení plnohodnotné invaze Ruské federace na Ukrajinu zemřelo nejméně 13 883 civilistů, včetně 726 dětí".
Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) zahynulo ve válce asi 250 000 ruských vojáků. Existují i nižší odhady, ale ty jsou založeny na pasivním shromažďování informací, které vždy vede k podhodnocení. Pokud jde o ukrajinské vojáky, stejná zpráva uvádí jejich ztráty na 60 000 až 100 000.
Řekněme tedy 350 000 vojenských obětí a 13 883 civilních obětí, přičemž předem přiznáme, že počet civilních obětí může být kvůli válečnému zmatku podhodnocen. To by znamenalo poměr civilních obětí k vojenským obětem 3,9 %.
Je pravda, že tento poměr civilních obětí je v moderních válkách nízký, ale válka na Ukrajině a ta v Gaze jsou vedeny podobnými zbraněmi – letadly, drony, dělostřelectvem – a probíhají v podobné časové rovině.
Vladimir Putin je evropskými a americkými politiky široce odsuzován za smrt a destrukci, kterou způsobil na Ukrajině.
Naproti tomu izraelský premiér Benjamin Netanjahu je stále oslavován ve Washingtonu a ve velké části Evropy, i když je mnohem opovrženíhodnější, pokud jde o zacházení s nevinnými civilisty, jako jsou ženy a děti, starší muži, zdravotně postižení nebo muži, kteří nejsou ve službě.
Pokud je Putin „monstrum“, jak řekla senátorka Amy Klobucharová (D-Minn.), co je pak Netanjahu? Klobucharová k této otázce zřejmě nemá vyhraněný názor.
V irácké válce v letech 2003–2011 organizace Iraq Body Count odhadla - částečně na základě záznamů Pentagonu zveřejněných serverem Wikileaks - že americké jednotky byly přímo odpovědné za smrt 15 163 civilistů. a 23 000 iráckých povstalců. Takže 65% těch, kteří byli zabiti americkými a koaličními jednotkami, byli nepřátelští bojovníci a 35% byli civilisté.
Walzer porovnal Gazu s kampaní ve Fallúdži v roce 2004, ale to byla jen jedna bitva. Pokud se podíváme na celou válku, není možné ji srovnávat.
Samozřejmě, desítky tisíc dalších Iráčanů zemřely předčasně kvůli špatným zdravotním dopadům války – někteří výzkumníci v oblasti veřejného zdraví odhadují, že jich byly statisíce. Odborníci na veřejné zdraví však také odhadují, že dvě stě až tři sta tisíc Palestinců v Gaze zemřelo nebo zemře kvůli nemocem, špatné stravě a vodě, nedostatečné lékařské péči a dalším faktorům, za které je zodpovědný Netanjahu. I z tohoto hlediska je izraelský premiér proporcionálně větší monstrum.
Ať už to byl George W. Bush, válečný zločinec, který jednostranně napadl jinou zemi a zanechal ji v troskách, nebo Vladimir Putin, který jednostranně napadl jinou zemi a způsobil své oběti obrovské utrpení, ani jeden z nich se nemůže rovnat Benjaminu Netanjahuovi. Ve hře na zabíjení nevinných dětí, žen a neozbrojených mužů je Netanjahu šampiónem 21. století.
Navíc ani Bush, ani Putin se nepokusili vyhladovět civilní obyvatelstvo, aby se podřídilo, a nevyvolali v napadených zemích hladomor.
V soutěži o nejhoršího člověka na světě Netanjahu jednoznačně vítězí.
A ano, je to genocida.
