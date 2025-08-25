Tři čtvrtiny Rusů nyní věří, že Rusko je lepší než jiné země a že musí podporovat svou zemi, i když je špatná
V roce 1996 bylo pouze 36 % Rusů, kteří si mysleli, že Rusko je lepší než jiné země, a toto číslo se zvýšilo na 44 % v roce 2003, 49 % v roce 2012 a 64 % v roce 2014. Podíl těch, kdo tvrdí, že lidé musí podporovat svou zemi, "i když je špatná", se změnilo z 55 % v roce 1996 na 52 % v roce 2003, 54 % v roce 2012 a 49 % v roce 2014.
Na otázku, zda v Rusku nyní existují věci, za které se stydí, pouze 20 % řeklo ano, zatímco 66 % ne. V roce 1996 80 % respondentů uvedlo, že se v Rusku dějí věci, které způsobují zahanbení. Toto číslo v roce 2003 zůstalo na 80 %, než kleslo na 51 % v roce 2012 a 20 % v roce 2014. Od té doby se tento údaj nezměnil.
Podle aktuálního průzkumu 95 % dotázaných uvedlo, že aby byl člověk považován za Rusa ve smyslu občanském, musí se za něj nejprve sám považovat. 89 % uvedlo, že se předpokládá, že mají ruské občanství, a 91 % uvedlo, že že to vyžaduje respektování ruského politického systému a jeho zákonů.
61 % říká, že je důležité být pravoslavným křesťanem, což je nárůst z 35 % v roce 1996. 43 % prohlašovalo, že člověk musí být etnickým Rusem, aby se stal skutečným ruským občanem. Současně 54 % říká, že ostatní se mohou stát "skutečnými občanskými Rusy", pokud na to vynaloží zvláštní úsilí.
Pozn. JČ: Otázkou je, do jaké míry tyto odpovědi skutečně reflektují názory Rusů. Dělat průzkumy veřejného mínění v diktatuře, kde jsou lidé odsuzováni na mnoho let do vězení za pouhou verbální kritiku ruské agrese na Ukrajině, je poněkud donkichotské úsilí...
