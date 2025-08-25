Změna klimatu a lhostejnost oficiálních míst vedou k desertifikaci jižního Ruska
25. 8. 2025
čas čtení
1 minuta
Změna klimatu se zhoršila lhostejností ruských úředníků. Rychle přeměňuje Astrachaňskou oblast a její sousedy ze zahrady v poušť, podle odborníků dotazovaných internetovým portálem Kedr. Ten sleduje hrozby a jak úředníci a obyvatelstvo na ně reagují.
V posledních několika letech se čtvrtina oblasti stala pouští. Prachové bouře ve zbytku se pak staly normou. Poušť se rozrůstá nejen v Astrachaňské oblasti, ale také do sousedních území.
Místo toho, aby podnikly kroky k boji proti v tomto vývoji, ruské úřady pokračují v politice, která nedělá nic pro zpomalení desertifikace jižní části Ruské federace, ale nevědomky pomáhá tento proces urychlit.
V důsledku toho se zemědělská produkce se hroutí, lidé z oblasti prchají, chybějící odtoková voda znamená, že i velké řeky, jako je Volha, se zanášejí a stávají se neprůjezdnými pro lodní dopravu.
Desertifikace jižního Ruska není vzdálenou vyhlídkou, ale bezprostřední hrozbou, takže vytváří výzvu pro Moskvu a regionální orgány, aby uznaly problém a podnikly okamžité kroky k jeho řešení. Ovšem ani jeden z nich neukazuje velký zájem něco takového dělat.
Zdroj v ruštině: ZDE
75
Diskuse