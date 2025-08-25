Es war nicht wie München 1938, es war schlimmer

25. 8. 2025 / Boris Cvek

Foto: Im Januar 1939 wird Adolf Hitler stellvertretend für die Münchner für den Friedensnobelpreisnominiert :). Wird dies nun auch ein Präzedenzfall für Trump sein? Das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska fand also wirklich statt. Ich glaubte es bis zum letzten Moment nicht, aber Putin wollte es offenbar, also musste Trump es tun. Trumps Unterwürfigkeit war vom ersten Handschlag an offensichtlich. Es geschah alles unter Putins Regie. Ich habe gelesen, dass es eine große Erleichterung ist, dass es nicht zu einer Wiederholung von München 1938 kam.

Ja, dazu kam es nicht: Chamberlain und Daladier waren sich des Ernstes der Lage bewusst, ihnen ging es wirklich um den Frieden, sie applaudierten Hitler nicht und waren nicht völlig berauscht von ihm. Das Münchner Abkommen wurde geschlossen, ohne dass Hitler die Tschechoslowakei während der Verhandlungen militärisch angegriffen hätte.

Aber zurück nach Alaska. Die Freude, die die russischen Vertreter hatten, Putins Zufriedenheit über eine gemeinsame Pressekonferenz mit Trump, bei der Trump ihn "Wladimir" nannte, all das ist ein klares Signal, dass Russland bekam, was es wollte. Trump war wütend auf Putin wegen der Morde in der Ukraine, die, wie er schon oft gesagt hat, notwendigerweise sofort zu beendigen sind, und gab ihm alles, was er wollte. Da klingt schon nicht mehr das bittende: Wladimir, hör auf damit!

Putin erschien der Welt als derjenige, den der amerikanische Präsident offenbar für einen fairen und angenehmen Kerl hält, mit dem man gut befreundet sein kann. Viel mehr als mit Selenskyj.

Das Treffen war laut Trump äußerst produktiv. Putin wies darauf hin, dass es keinen Krieg gegeben hätte, wenn Trump im Jahr 2022 Präsident gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich das Extremprodukt für Trump.

Und er warnte Europa und die Ukraine, zu versuchen, den Friedensprozess zu vereiteln, der auf Putins ausdrückliche öffentliche Einladung (in englischer Sprache) in Moskau fortgesetzt wird. Stellen Sie sich vor, wie Hitler familiär als im Kern guter Kerl Chamberlain und Daladier, zur Fortsetzung der Friedensgespräche während der Bombardierung der Tschechoslowakei nach Berlin einlädt.







