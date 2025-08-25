Jaké mají priority naše hlavní politická uskupení do sněmovních voleb(?)
25. 8. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Napřed jsem chtěl jen obecně projít volební programy skupenství, kterým STEM dává šanci dostat se na podzim do sněmovny. Nakonec jsem to ale chňapl trochu jinak – vypsal jsem si svoje priority a hledal ve volebních programech, zda tam cosi podobného najdu. Mohl jsem si samozřejmě něčeho nevšimnout, tak budu rád, když kdokoli doplní do komentářů či vlastním článkem cokoli. Hledal jsem tedy informace pro ANO, SPOLU, SPD, STAN, PIRÁTY a STAČILO.
Filtr priorit, kterým jsem se na programy díval, tj. zda a jak přistupují k těmto otázkám:
-
Deoligarchizace Česka.
-
Progresivní zdanění bohatství a daň z výdělečného provozu robotů, AI a jejich kombinací.
-
Nepodmíněný (univerzální) základní příjem.
-
Odchod do důchodu ve věku podle dosaženého průměrného zdravotního stavu populace.
-
Budování státních podniků či státních akciových společností pro strategické výroby a další činnosti (například výroba a distribuce energií a surovin; výroba nedostatkových nezbytných léků; výroba nezbytných obranných zbraní pro vlastní armádu; výstavba sociálních bytů).
-
Zavedení státních zubařů a práva každého občana být v takovém zařízení přiměřeně ošetřen na základě zdravotního pojištění bez dalších doplatků.
-
Právo na moji humánní smrt provedenou moji rukou z mého rozhodnutí (asistovaná sebevražda).
-
Rozbití zemědělských velkolánů zbylých povětšině z doby před rokem 1989 na dlouhodobě ekologicky udržitelné celky - pomocí remízů, mezí, větrolamů, alejí, tůní, biokoridorů a biocenter a koridorů výhradně pro pěší.
-
Příprava na běžný život už na základních školách, tj. zejména dostatečná sociální a environmentální gramotnost.
ANO
Je tu nějaká snaha upravit důchody, ale zřejmě ne tak, jak navrhuji.
SPOLU
Nenašel jsem nic k tomuto.
SPD
Volební program se mi nepodařilo najít, v obecných komentářích jsem nic k tomuto nenašel.
STAN
Jsou pro mírné zvýšení daňové progrese. Podporují uzákonění eutanazie. Podporují cíl zlepšit sociální a environmentální gramotnost dětí.
PIRÁTI
Uvádějí, že chtějí přestat vykrmovat „mamuty“ - fosilní a zemědělské oligarchy.
STAČILO
Zvažují miliardářské daně, vyšší zdanění nadnárodních korporací a daně ze zisku spekulativního kapitálu. Daně z příjmu chtějí platit v zemi, kde byl vytvořen zisk.
Diskuse