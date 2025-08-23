V Gaze umírá stále více Palestinců hlady, hladomor se šíří
23. 8. 2025
Nemocnice v Gaze zaznamenaly osm nových úmrtí v důsledku hladovění a podvýživy, včetně dvou dětí
Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že při izraelských útocích za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 61 lidí a 308 jich bylo zraněno.
Ministerstvo uvedlo, že řada obětí zůstává pod troskami a na ulicích, kam se k nim nemohou dostat záchranné a civilní obranné jednotky.
Podle denní aktualizace se celkový počet obětí v Gaze od 7. října 2023 zvýšil na 62 622, přičemž 157 673 lidí bylo zraněno.
Od ukončení příměří Izraelem 18. března bylo podle ministerstva zabito 10 778 lidí a 45 632 jich bylo zraněno.
Ministerstvo uvedlo, že po potvrzení soudním výborem pro pohřešované osoby bylo k celkovému počtu obětí přidáno 298 mrtvých.
Ministerstvo informovalo, že při pokusu o získání pomoci bylo za posledních 24 hodin zabito nejméně 16 lidí a 111 jich bylo zraněno, čímž se celkový počet obětí, které ministerstvo označuje jako „oběti pomoci“, od začátku války zvýšil na 2 076 zabitých a více než 15 308 zraněných.
Nemocnice také zaznamenaly osm nových úmrtí v důsledku hladovění a podvýživy, včetně dvou dětí, čímž se celkový počet úmrtí v důsledku hladu zvýšil na 281, z toho 114 dětí.
Útoky se zaměřily také na stany, v nichž našli útočiště vysídlení lidé v Khan Younis, kde žijí stovky tisíc lidí, kteří uprchli z jiných částí Gazy. Více než polovinu obětí tvořily ženy a děti, uvedla agentura AP.
V severní Gaze izraelská palba zabila nejméně pět lidí čekajících na pomoc poblíž přechodu Zikim, kde do pásma vjíždějí konvoje OSN a dalších agentur, sdělili agentuře AP zdravotníci z polní nemocnice Sheikh Radwan.
Vysoký zdravotnický úředník v Gaze varoval před vážným přeplněním kliniky pro podvyživené děti, hladomor v enklávě dosáhl podle jeho slov „kritické fáze“.
Ahmed al-Farra, ředitel dětské a porodní nemocnice Tahrir v lékařském komplexu Nasser v Khan Younis, se objevil ve videu zveřejněném ministerstvem zdravotnictví, které ukazuje přeplněné scény uvnitř kliniky.
V překladu agentury Anadolu al-Farra uvedl, že klinika, která funguje pouze dva dny v týdnu, nyní přijímá „třikrát až čtyřikrát“ více pacientů, než kolik očekávala.
„Každý den, kdy je klinika otevřena, je diagnostikováno nejméně 52 nových případů,“ řekl.
Al-Farra zdůraznil případ 18měsíční Shahd Mohammed Zaarab, která váží pouhých 5,8 kg, zatímco normální váha pro její věk je 11–12 kg. Řekl, že dítě trpí akutní podvýživou a ztratilo tuk i svalovou hmotu.
„Její stav je jako kostra pokrytá kůží,“ řekl.
Arif Husain, hlavní ekonom Světového potravinového programu OSN (WFP), vysvětlil, co se považuje za hladomor poté, co integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) podporovaná OSN formálně vyhlásila hladomor v některých částech Gazy.
Ve videu zveřejněném na X Husain řekl:
Hladomor je odborný termín. O hladomoru hovoříme, když se v určité geografické oblasti sejdou tři podmínky. Za prvé, alespoň 20 procent obyvatel daného místa musí trpět extrémním hladem.
V pátek IPC uvedlo, že hladomorem trpí odhadem 514 000 lidí v Gaze, což je asi čtvrtina obyvatel enklávy, a do konce září se tento počet pravděpodobně zvýší na 641 000.
Izrael popřel, že by v Gaze panoval hladomor, zatímco Spojené státy zřejmě odmítly tyto závěry jako součást „falešného příběhu o úmyslném masovém vyhladovění“, který podle nich šíří hnutí Hamás.
Služba civilní obrany v Gaze, složená z místních záchranných týmů, uvedla, že za posledních 24 hodin provedla 39 zásahů, když izraelské útoky zasáhly stany, v nichž našli útočiště vysídlení lidé v enklávě.
Záchranáři hlásili zásahy v táboře Beach Camp na severu a v Rafahu na jihu, kde izraelské síly zasáhly stany pro vysídlené osoby.
Pacienti byli odvezeni z míst útoků v blízkosti škol, mešit a nemocnic, včetně nemocnice al-Awda v Nuseiratu a stanů v oblasti Asdaa v Rafahu, kde bylo deset lidí převezeno k ošetření.
Civilní obrana také informovala o transportu obětí útoků v Khan Younis a Gaze, včetně požárů v čtvrti Rimal.
Jedna z obětí byla převezena z nemocnice al-Awda v Nuseiratu, další byli zraněni střelbou, uvedla civilní obrana.
Služba uvedla, že rozsah operací podtrhuje tlak na záchranné týmy, které pokračují v evakuaci zraněných a mrtvých z celé Gazy.
Vzhledem k tomu, že pozemní jednotky již působí ve strategických oblastech, mohla by se podle agentury Associated Press (AP) rozsáhlá operace v Gaze začít během několika dní.
Humanitární organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières, MSF) v sobotu uvedla, že její kliniky v okolí města Gaza přijímají velké množství pacientů, kteří prchají před nedávnými bombardováními. Organizace ve svém prohlášení uvedla, že „údery nutí lidi, včetně zaměstnanců MSF, znovu opustit své domovy a v celém městě Gaza dochází k vysídlování obyvatel“.
Izraelské útoky zabily v sobotu brzy ráno nejméně 14 lidí v jižní části pásma Gazy, podle záznamů márnice a zdravotnických pracovníků v nemocnici Nasser, informuje agentura Associated Press (AP).
Úředníci uvedli, že útoky byly namířeny na stany, ve kterých našli útočiště vysídlení lidé v Khan Younis, kde se usadily stovky tisíc lidí, kteří uprchli z jiných částí Gazy. Více než polovinu mrtvých tvořily ženy a děti, informovala AP.
Awad Abu Agala, strýc dvou zemřelých dětí, řekl AP, že v Gaze není nyní žádné bezpečné místo. „Celý pásmo Gazy je bombardováno... Na jihu. Na severu. Všude,“ řekl Abu Agala a vysvětlil, že děti byly v noci zasaženy, když byly ve svých stanech.
V severní Gaze izraelská palba zabila v sobotu nejméně pět lidí, kteří hledali pomoc, poblíž přechodu Zikim s Izraelem, kde do území vjíždějí konvoje OSN a dalších agentur, sdělili agentuře AP zdravotníci z polní nemocnice Sheikh Radwan.
Podle nemocnic a Palestinského červeného půlměsíce bylo v sobotu při dalších útocích na Gazu zabito šest lidí.
