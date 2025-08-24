289 Palestinců zemřelo v důsledku hladomoru
Munir al-Bursh, ředitel ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy, hovořil o pokračujícím hladomoru, který sužuje enklávu:
- Počet úmrtí v důsledku hladomoru v pásmu Gazy vzrostl na 289, včetně 115 dětí.
- V boji proti hladomoru jsme v závodě s časem, protože humanitární pomoc musí být masivní.
- Okupace, která brání obyvatelům v přístupu ke zdravotní péči, je nepřijatelným porušením lidských práv.
- V uplynulých 24 hodinách zemřelo kvůli nedostatku potravin osm Palestinců, včetně jednoho dítěte.
Bezesné noci v Gaze, kde izraelské bombardování způsobuje spoušť
Byla to další bezesná a vyčerpávající noc, během níž nepřetržitě zněly výbuchy. Po půlnoci jsme přestali počítat, kolik výbuchů jsme slyšeli.
Zdravotnický personál hlásí, že mnoho pacientů přivezených do nemocnice nebylo přímo zasaženo střepinami.
Mnoho mladých lidí, žen a chronicky nemocných je ošetřováno kvůli dušení a těžkým dýchacím potížím způsobeným kouřem a výpary, které se uvolňují při výbuchu těchto zařízení v uličkách, chodbách a hustě osídlených obytných oblastech.
Lidé v Gaze se brzy ocitnou v pasti těchto útoků a intenzivního bombardování, často sevřeni mezi tvrdými palebnými liniemi ze severozápadní strany města Gaza.
Právě tam se izraelská armáda přesouvá z kruhového objezdu Saftawi v Jabalii směrem na západ.
Mezitím izraelské síly postupují z jihovýchodu směrem k západním částem města Gaza a obklíčí tak obyvatele uprostřed. V této oblasti na západním okraji města je nyní namačkáno téměř milion lidí.
Irská skupina Kneecap vystoupí v Paříži navzdory námitkám místních úřadů
Irská rapová skupina vystoupí na festivalu nedaleko Paříže navzdory námitkám francouzských židovských skupin a vládních úředníků kvůli své otevřené podpoře Palestiny.
Organizátoři každoročního festivalu Rock en Seine, který se koná v pařížském předměstí Saint-Cloud, ponechávají skupinu Kneecap v programu na 16:30 GMT, přestože místní úřady festivalu odebraly dotace.
„Jsme přesvědčeni, že skupina vystoupí správným způsobem,“ řekl před festivalem agentuře AFP Matthieu Ducos, ředitel Rock en Seine.
Kneecap podporuje palestinskou věc a kritizuje Izrael.
Skupina odehrála v červnu na festivalu Glastonbury koncert, který byl pod drobnohledem, a člen kapely Liam Og O hAnnaidh, vystupující pod uměleckým jménem Mo Chara, prohlásil: „Izraelci jsou váleční zločinci.“
Chara se ve středu také objevil u westminsterského magistrátního soudu poté, co byl v květnu obviněn z vystavení vlajky Hizballáhu během koncertu v Londýně v listopadu.
Nemocnice v Gaze jsou přetížené, prohlubuje se krize podvýživy, říká humanitární pracovník
Nemocnice v Gaze jsou na pokraji kolapsu, protože se zhoršuje hladomor a nejvíce postiženi jsou novorozenci a kojenci, říká Allcock z organizace Medical Aid for Palestinians.
„Zásadním rozdílem je počet kojenců, novorozenců a malých dětí, kteří se v důsledku podvýživy drží na pokraji života, protože se narodili s porodními poraněními, protože těhotné ženy nedostaly doplňky stravy a výživovou podporu, kterou během těhotenství potřebují,“ uvedla Allcock.
Uvedla, že dětské a neonatální jednotky intenzivní péče jsou „zaplněné dětmi s těžkou, život ohrožující podvýživou“, takže není místo pro léčbu lidí s život ohrožujícími zraněními způsobenými bombardováním, střelbou, ostřelováním a útoky dronů.
„Na jedné straně máte masivní přeplněné pohotovosti, kde jsou lidé ošetřováni na podlaze,“ řekla.
„V jiných případech máte na lůžku dítě s podvýživou a poblíž na podlaze další tři děti se zraněními a v mnoha případech i mrtvé tělo, protože márnice jsou plné.“
Tyto výroky zazněly poté, co IPC podporovaná OSN oficiálně vyhlásila v Gaze hladomor a odhadla, že více než půl milionu lidí se nyní nachází v hladomoru.
Desítky tisíc dětí v Gaze pokračují ve vzdělávání navzdory hladomoru a válce
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvádí, že učebny v Gaze se staly útočištěm pro děti z pásma, i když „hladomor stíní každou hodinu“.
Navzdory devastaci podle agentury desítky tisíc dětí pokračují ve vzdělávání díky učitelům, kteří „nikdy nepřestali pracovat“.
Ve videu zveřejněném v rámci kampaně Keep Us Learning (Nechte nás učit se) popsala dívka jménem Leen, jak se její život změnil od začátku války.
„Naposledy jsem šla do školy, když jsem byla ve třetí třídě. Měla jsem domov a měla jsem kamarády. Teď jsem v páté třídě. Přišla jsem o domov, přišla jsem o školu a přišla jsem o všechno. Ale neztratím znalosti, protože se opravdu ráda učím,“ řekla.
Leen vysvětlila, že po dlouhém dni „nošení vody, nakupování dřeva a hledání jídla“ odpojí telefon z nabíječky, aby mohla pokračovat ve studiu online.
UNRWA vyzvala k podpoře vzdělávání palestinských dětí a prostřednictvím kampaně Keep Us Learning žádá o finanční dary.
Zdravotnický personál v Gaze omdlévá hlady: Medical Aid for Palestinians
Hladomor, který v pátek vyhlásila Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), pouze potvrzuje to, co humanitární pracovníci pozorují již měsíce, říká Liz Allcock z organizace Medical Aid for Palestinians.
IPC, nezávislý orgán složený z odborníků, uvedl, že své prohlášení založil na „extrémně přísných“ důkazech, podle nichž již 514 000 lidí, tedy čtvrtina obyvatel Gazy, trpí hladomorem. Očekává se, že tento počet bude dále stoupat.
„Je to spíš pozdě,“ řekla Allcocková.
„Všichni jsme toto prohlášení očekávali už dávno, protože jsme viděli, co se děje na místě, ale kvůli důkladnosti důkazů, které jsou pro toto rozhodnutí nutné, to chvíli trvalo.“
Uvedla, že hladomor je v Gaze vidět každý den. „Nejsou to jen děti, které vidíte na obrázcích s nafouknutými břichy a kostnatými pažemi,“ řekla.
„Jsou to také starší lidé, kteří nemají přístup k žádnému jídlu. Jsou to také zdravotníci a humanitární pracovníci, kteří omdlévají při práci, protože nemají dost jídla ani prostředků k přežití.
Od úsvitu v neděli bylo zabito 6 lidí hledajících pomoc: lékařské zdroje
Izraelské síly zabily v enklávě nejméně šest Palestinců hledajících pomoc, sdělily zdroje z nemocnice v Gaze.
Od časných ranních hodin v neděli izraelské útoky zabily nejméně 11 lidí.
Kapely bojkotují britský hudební festival poté, co umlčel irskou skupinu za vyvěšení palestinské vlajky
The Last Dinner Party, Cliffords a The Academic se stáhly z festivalu Victorious Festival v anglickém Portsmouthu poté, co organizátoři odpojili zvuk irské folková kapele Mary Wallopers za to, že vystavila palestinskou vlajku.
„Jsme pobouřeni rozhodnutím umlčet včera na festivalu Victorious kapelu Mary Wallopers,“ uvedla skupina The Last Dinner Party v prohlášení na Instagramu. „Jako kapela nemůžeme souhlasit s politickou cenzurou, a proto dnes festival bojkotujeme.“
Vzrušená reakce přiměla festival k vydání omluvy.
Uvedl, že sice podporuje právo umělců vyjadřovat své názory na pódiu „v rámci zákona“, ale z „důvodů široké organizace akce a bezpečnosti“ nepovoluje vlajky.
„Vysvětlení našich zásad jsme nezvládli citlivě ani s dostatečným předstihem, aby bylo možné dospět k rozumnému závěru,“ uvedli v prohlášení. „To postavilo kapelu i náš tým do obtížné situace, která nikdy neměla nastat. Všem dotčeným se upřímně omlouváme.“
Rodiny rukojmích se shromažďují před domy izraelských ministrů
Příbuzní a příznivci rukojmích držených v Gaze pořádají demonstrace před rezidencemi izraelských ministrů, požadují příměří.
Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob uvedlo, že demonstranti se shromáždí před domy ministra obrany Izraele Katze, ministra pro strategické záležitosti Rona Dermera, ministra zahraničí Gideona Saara a ministrů Eliho Cohena, Miri Regevové a Aviho Dichtera.
Podle deníku The Times of Israel byl mezi demonstranty před Katzovým domem i otec Nimroda Cohena.
„Přišel jsem vám připomenout, že 688. den je [izraelský] voják, který byl vyslán bránit zemi s vadným tankem, stále uvězněn v tunelech Gazy,“ křičel Yehuda Cohen přes megafon, jak informoval deník The Times.
„Pokud si opravdu myslíte, že jste ministr obrany, chovejte se jako ministr obrany, ne jako ministr války,“ dodal.
Počet obětí izraelských útoků v Gaze stoupl na 11
Podle lékařských zdrojů bylo mezi oběťmi nejméně pět lidí, kteří byli zastřeleni, když čekali na jídlo poblíž distribučních míst provozovaných notoricky známou agenturou GHF, podporovanou USA a Izraelem.
Jeden mrtvý při izraelském útoku na Zeitoun v Gaze
Zdroj z nemocnice al-Ahli uvádí, že při izraelském útoku na východní čtvrť Zeitoun v Gaze byl zabit jeden Palestinec a několik dalších bylo zraněno.
Útok přišel v době, kdy izraelské síly zesilují útoky na severní město v rámci plánů na jeho obsazení a přesun milionu Palestinců na jih do koncentračních zón.
