Rusko v důsledku kolapsu sklizně na šestileté minimum čelí nárůstu cen pohanky
25. 8. 2025
Prudký pokles sklizně pohanky, která bude letos o třetinu nižší než loni a hrozí, že bude nejnižší za posledních 6 let, slibuje ruským spotřebitelům dvouciferný nárůst cen. V příštím roce mohou balení obilovin na pultech obchodů zdražit o 15 %, uvedli odborníci na zemědělský trh.
Růst cen bude výsledkem "výrazného snížení nabídky" při zachování vysoké poptávky po pohance jako tradičním produktu, vysvětluje ekonom Dmitrij Morkovkin. "Ceny pohanky od producentů jsou nízké a blíží se výrobním nákladům (10-11 tisíc rublů za tunu), což může zintenzivnit snižování úrody. To vytváří předpoklady pro zvýšení maloobchodních cen," řekl Morkovkin. To vše povede k všeobecnému zvýšení inflace, zdůraznil expert.
Ministerstvo zemědělství vidí u pohanky rizika růstu cen. V rámci psaní "Novinek" ministerstvo nařídilo obchodním řetězcům, aby analyzovaly situaci s cenami obilovin a podávaly zprávy o úrovni poptávky, podílu dlouhodobých smluv a případných potížích. Ministerstvo zároveň uvedlo, že "má pod zvláštní kontrolou" situaci s produkcí a cenami společensky významných produktů, včetně pohanky.
Monitorovací zdroj "Cenosaurus", který studoval náklady na produkt od různých výrobců ve federálních a regionálních maloobchodních řetězcích, poznamenává, že v průběhu roku pohanka zdražila pouze o 3,3 % - dvaapůlkrát méně než oficiální míra inflace. Nyní jsou průměrné náklady na balení o hmotnosti 800 g 93,8 rublů. Morkovkin poznamenává, že nahromaděné zásoby, které se odhadují na 700 tisíc tun, omezí růst cen.
V Rusku ziskovost produkce pohanky klesá a zemědělci dávají přednost sóji, řepce, slunečnici a dalším plodinám, říká Marina Melničuková, profesorka na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace. Podle úřadů altajského kraje byla v roce 2024 ziskovost pohanky téměř desetkrát nižší než u olejnin, poznamenala. Podle expertky výrobci zaznamenávají pokles nákupních cen produktů a snížení marží, stejně jako stabilní růst nákladů na zařízení, pohonné hmoty, hnojiva a přípravky na ochranu rostlin.
"To donutilo mnoho zemědělců revidovat strukturu osetých ploch ve prospěch výnosnějších plodin. Pohanka je považována za méně atraktivní v podmínkách ekonomické nejistoty, protože se jedná o vrtošivou plodinu s nepředvídatelnými výnosy," říká Naděžda Kapustina, profesorka Katedry ekonomické bezpečnosti a řízení rizik Finanční univerzity.
Zdroj v ruštině: ZDE
